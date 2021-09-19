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الإشتراك العاطفي..


  مازن البعيجي ||   من يستطيع كسر القيود التي تفرضها عليه قوانين ونظم وضعية تخالف أصل الفطرة والطبيعة البشرية، وخاصة منهم الذين تربوا على نهج المقاومة والتصدي للباطل مهما كان شكله ونوعه، هؤلاء لا حدود تفصلهم ، أو جغرافيا تؤطرهم ، بل يرون كل قائد في هذا الميدان يمثلهم بغض النظر عن لونه وجنسه وبلده، لأنه يمثّل ذات الرؤية المقاوِمة التي تنسجم مع رؤيتهم، ومن هنا أسّس خمينينا العظيم قاعدة "أنا اضع يدي بيد كل من يحارب أمريكا" وهذه القاعدة وجدت لها قبول واسع في أوساط من عرفوا أن واحدًا من أساليب  المعركة ولو الإعلامية منها، إنما هو تأجيج الأمة وتجميع أوصالها بعد الشتات، وإن لم يكن القاسم المشترك الدين أو العقيدة الواحدة، ومن هذا المنطلق، تأسّس طوفان من المقاومين يشتركون في مهمة الخلاص من هيمنة المستكبرين والطغاة والفاسدين. وهذا ما يخشاه الأعداء من إيجاد عامل مشترك للبشرية او الأمة أن  تؤمن بعيدا عن الطائفية أو العرقية، التي تكريسها هدف اساسي عند مثل السفارة الأمريكية في كل البلدان! لذا تراها تسعى الى زرع زعامات وولاءات في كل مكان ولكل مجموعة صغيرة كانت ام كبيرة ومرادها تقطيع أوصال جسد الشراكة التي هو الهاجس الذي لاينفك يراودها، حتى لا ينظر العراقي ولو كان مقاوِما الى السيد فيض الله ابو هادي قائدا له، ولا يعتبر المقاوم اللبناني أن الخامنئي قائدا له، ولا اليمني ولا البحريني وهكذا. غير أن هناك أمرًا يحاول فرض نفسة كعاملٍ يهدد ذلك التأسيس الطاغوتي، وهو الإشتراك العاطفي الذي يتمتع به الفرد المقاوم عبر العقيدة المراد إخماد جذوتها الملتهبة. (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) التوبة ٣٢ . الأمر الذي تكفّل توضيحَه جانبٌ من عاشوراء الخارجة على طول التأريخ عن سيطرة الفاسدين مهما تظافرت لهم الجهود، ووقف بعضهم لبعض عضد وعون!  (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) التوبة ٦٧ . لترى أمة عظيمة تنصهر عبر حدود لم تعد قادرة على فعل شيء، ويذهلها التنسيق الصادق والولاء المخلص بين أمة العاطفة الصادقة..   البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم).. 

 

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