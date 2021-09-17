المقالات

الجنوب.. ثورة وعي أم ثورة جياع ؟!


 

إكرام المحاقري ـ اليمن ||

 

بعد مايقارب سبعة اعوام من الاحتلال، رفع ابناء الجنوب شعارات الحسرة وشعارات الوعي وعلها تكون شعارات التحرير للأرض والعرض من دنس الغزاة المختلفة الوانهم واجناسهم، حين وصلت في المحافظات الجنوبية المحتلة قيمة الدولار الواحد لـ 1100 ريال يمني، قامت قائمة الثورة في المحافظات الجنوبية ولعل الايام تثبت مسار هذه الثورة الشعبية والتي  واجهت القمع العدواني من أول حركة لها.

لسنا في صدد تقزيم ماقام به ابناء الجنوب من انتفاضة شعبية بوجه الظلم والغلاء، وبوجه الجريمة التي طالت كل من هب ودب في تلك المناطق التي اصبحت شبيهة بأرض مزروعة بالأغام.

لكن لابد للتطرق للاحداث بتمعن وقراءة شعارات الثورة من زاوية سياسية واضحة، فالمغالطات قد تدخل ابناء الجنوب في مستنقع خضوع لا خروج منه في ظل تواجد القوى المستكبرة.

قد يتسائل البعض عن توجه الثورة بقراءة شعاراتها وهل هي ثورة وعي ام ثورة جياع لها اهداف معينة أرادت من خلالها التعديل لا التحرير.

لكن المصيبة التي قد يواجهها المتظاهرون في كلتا الحالتين تتمثل في دول العدوان التي خلقت الازمة، والتي يمكن أن تكون على إستعداد لتغيير الادوات وتكميم الافواه ببعض المساعدات المنتهية الصلاحية أو تقزيم خطورة الوضع في تلك المحافظات ببعض التصريحات لحكومة الفنادق او مملكة السوء نفسها.

ومن ثم نعود إلى تلك اللعبة السياسية التي امتصت غضب الشعوب في اكثر من دولة عربية، بتبريرات (مصلحة الوطن)!! لكن هل تبقى مجال للمصلحة هناك؟!

نعم شعارات الثورة هي من ترسم اهدافها الشعبية، فمثلا ابناء الجنوب قد هتفوا بشعارات ربطوا فيها اسم (الحوثي) وتبرأوا فيها من الشرعية والتحالف وكل من لهم صله بهم، ولكل شعار دلالات وابعاد سياسية، قد تنفع المواطن وتضر التحالف إذا ما وجد الثبات ووجدت المصداقية والإرادة الكاملة في التحرير والحرية.

ـ (ياحوثي سير سير ـ واصل مشوار التحرير )، هذا احد الشعارات التي تدل على الوعي المكتسب لابناء المحافظات الجنوبية والمتأثر من اخوتهم في المحافظات الشمالية، الذين ناهضوا العدوان ودحروا قواه بوعيهم وصمودهم.

ولا يمكننا أن نسمي هذا تحوثا بقدر ما نسمية اكتساب للوعي وتعطش للحرية، والجميع في الداخل والخارج خاصة قوى العدوان على رأسهم الحية البريطانية والغدة السرطانية والشيطان الاكبر، هم يعون خطورة هذا الشعار الذي قد يواجه العدوان بالسلاح ويتحرر لنفسه من عتاولة الظلم بكل ما يمتلك، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية بالنسبة للتحالف وادواته في المنطقة.

ـ ( ثورتنا ثورة شعبية ـ لا تحالف لا شرعية)، هنا ايضا بين ابناء المحافظات التي قررت التحرر من الوصاية والهيمنة الأمريكة بان الثورة هي شعبية ولا تمثل تحالف ولا شرعية بل أن هذا الشعار بين الرفظ الكامل لتواجد التحالف وشعارات الشرعية المزعومة في المحافظات الجنوبية.

وهنا نقطة واضحة للضغط الذي تحمّله ابناء الجنوب للصمت والقبول بشرعية الفار (هادي) تحت تهديد قوة السلاح وغيرها من الاساليب القذرة لسياسيات تحالف العدوان "الصهيوأمريكي" وقد نقول طفح الكيل!! وهناك وقائع كثيرة ستتحدث عن نفسها خلال الايام القادمة.

الخلاصة:

المسميات لا تدل على شخصية بقدر ما تدل على مواقف، فـ (الحوثي) اليوم بالنسبة لابناء الجنوب ليس مجرد اسم علم، بل أنه مسار ثورة، وإنموذجا للحرية، ووطنية واستقلال، ومقاومة للاحتلال، وإنمودجا عظيما في كسر غرور وهيمنة قوى الإستكبار في العالم، وتبقى القدوة الحسنة في تحقيق المستحيل من رحم الثورة التي انتصرت للمظلوم، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر، وإن غدا لناظره قريب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجنوب.. ثورة وعي أم ثورة جياع ؟!
ما الذي أعاد للعراق وجهه الحقيقي؟!
مكانهم خالي..!
اريد بيت بالتقسيط..!
نريد ننتخب بس خايفين (حديث الكوستر )
الحشد الشعبي نموذج وبديل
الوقار القرار
البنى التحتية تحتاج الى نمط خاص من الرجال
الفتح والحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد
نرجس: ها قد آتاكَ الشرف يا شمعون!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك