اني ادري !

باقر الجبوري ||

ولكن هل يدري السيد اياد علاوي الذي يقول انه ( لم يدري ) بفتوی الجهاد الکفائي التي صدرت من النجف إلا بعد ثلاث اشهر من اصدارها !

والذي ذكر سابقا انه ( يدري ) بان الامارات العربية قد سلمت العراق ( 30 ) دبابة برامز في عام 2014 للحرب ضد الجواحش !

نعم كان يدري !!

ولكنه عاد ليقول انه لايدري اين ذهب هذه الدبابات بعد ان دخلت الدبابات الی. مخازن وزارة الدفاع !

انا ادري !!

ادري ان الامارات لم تسلم العراق اي دبابات برامز ولا

حتی سيارات برازيلي موديل 1984 !

أعود فأقول .

فهل يدري السيد علاوي وهو القائل (( انه لن يشارك بالانتخابات )) بانه الان يشارك بالانتخابات من دون ان يدري !

ام انه يدري ووهو لايدري !

لا أدري !!

وهل يدري ان قائمة مرشحيه وصورهم تنتشر في كل مناطق بغداد !

ام أنه لايدري .. والله ما أدري !

زين شعجب سارة ما گالتله انه هي داخله للانتخابات وجاي تفتر بالليل والنهار بالمنصور والحارثية !

والله خايف لاتطلع هي هم ما تدري مرشحه نفسه !

والله حيرة !