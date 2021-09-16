اني ادري !

باقر الجبوري ||
ولكن هل يدري السيد اياد علاوي الذي يقول انه ( لم يدري ) بفتوی الجهاد الکفائي التي صدرت من النجف إلا بعد ثلاث اشهر من اصدارها !
والذي ذكر سابقا انه ( يدري ) بان الامارات العربية قد سلمت العراق ( 30 ) دبابة برامز في عام 2014 للحرب ضد الجواحش !
نعم كان يدري !!
ولكنه عاد ليقول انه لايدري اين ذهب هذه الدبابات بعد ان دخلت الدبابات الی. مخازن وزارة الدفاع !
انا ادري !!
ادري ان الامارات لم تسلم العراق اي دبابات برامز ولا
حتی سيارات برازيلي موديل 1984 !
أعود فأقول .
فهل يدري السيد علاوي وهو القائل (( انه لن يشارك بالانتخابات )) بانه الان يشارك بالانتخابات من دون ان يدري !
ام انه يدري ووهو لايدري !
لا أدري !!
وهل يدري ان قائمة مرشحيه وصورهم تنتشر في كل مناطق بغداد !
ام أنه لايدري .. والله ما أدري !
زين شعجب سارة ما گالتله انه هي داخله للانتخابات وجاي تفتر بالليل والنهار بالمنصور والحارثية !
والله خايف لاتطلع هي هم ما تدري مرشحه نفسه !
والله حيرة !
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