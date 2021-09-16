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المفتاح لدى الفتح..!


 

صابرين البغدادي ||

 

يبلغ عديد سكان العراق  أكثر من 40 مليون مواطن ، فضلا عن عدد كبير من المقيمين الأجانب ربما يقترب من اربعة ملايين مقيم ، عدد السكان الحالي يبلغ  ضعف ما كان عليه قبل 25 عامًا ، وأكثر من أربعة أضعاف عدد السكان في عام 1970.

 وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط ، سيتضاعف عدد السكان مرة أخرى في أقل من ربع قرن ، إذا استمرت معدلات النمو الحالية ، وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة.

نتيجة لذلك ، سيتعين على الحكومة العراقية(اي حكومة)  تهيئة مناخ أعمال ملائم يسهل خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.

هذا لن يكون ممكنا ما دامت الحكومة هي صاحب العمل الرئيسي. في الوقت الحالي ، يعمل أكثر من 3.26 مليون مواطن كموظفين دائمين (غير متعاقدين) من موظفي الدولة ، وفقًا لقانون الموازنة الحكومية للعام الحالي والأعوام التي سبقته، بسياسةتوظيف عشوائية غير مسؤولة.

فإن هذا الرقم يتضاءل أمام ما يقرب من 9 ملايين فرد يتلقون نوعًا من الدخل العادي مباشرة من الحكومة ، من بينهم أكثر من 4 ملايين متقاعد وما يقرب من 1.4 مليون أسرة تتلقى إعانات دورية من شبكة الحماية الاجتماعية ، فضلاً عن مئات من الآلاف من العاملين والمتعاقدين بأجر يومي في مختلف الوزارات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك ما لا يقل عن مليون أسرة مسجلة حاليًا في قواعد بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنتظر أن يتم تغطيتها بالإعانات الشهرية لشبكة الحماية الاجتماعية.

نظرًا لأن مناخ الأعمال الحالي غير قادر على تحفيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص ، فإن الحكومة تكاد تكون المنفذ الوحيد لما يقرب من 700000 شاب يدخلون سوق العمل كل عام ، بما في ذلك مئات الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية والمدارس العليا.

 لقد وفر الإحباط الناجم عن نقص فرص العمل مصدر وقود متكرر للاحتجاجات ، رغم أنه ليس المصدر الوحيد.

الدافع الرئيسي للاحتجاجات هو محدودية قدرة المؤسسات الحكومية على مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية ، بما في ذلك ، والأهم من ذلك ، توفير إمدادات مستقرة من الطاقة في المدن ، وخاصة في أشهر الصيف الحارة. لعبت العديد من العوامل السياسية الأخرى أيضًا دورًا في موجات الاحتجاجات السابقة ، وكثيراً ما نظمت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المحلي والجماعات العرقية والدينية مظاهرات في بغداد وأماكن أخرى ، بما في ذلك في كردستان والمحافظات الغربية ، منذ عام 2003. ومع ذلك ، اندلعت احتجاجات تشرين2019 بشكل أساسي بسبب عجز الحكومة عن توفير فرص عمل لائقة.

هذا الوضع المعقد برسم القوى السياسية المشاركة في الإنتخابات، ويحتاج الى برامج طموحة تمتد ليس لدورة أنتخابية وااحدة هي القادمة، بل الى أربع الى ثلاث دورات على الأقل لحله.

اطلعت على البرنامج الأنتخابي لتحاف الفتح، فوج>ته أولا يتسم بالواقعية، وثانيا بالإحاطة، وثالثا بالطموح ورابعا إمكانية التطبيق وخامسا رجال مؤمنين بحتمية الحل والتغيير وضرورتهما.

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