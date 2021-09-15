الاستحمار العقلي..!

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باقر الجبوري || أن تزف بشرى اعادة 30 الف من المفسوخة عقودهم للحشد لتنشر الفرحة وتعم في قلوب من يتعلق القرار بارزاقهم وارزاق متعلقيهم بهذا القرار !!!فذلك يعتبر دعاية انتخابية !! بأي منطق تتمنطقون ! يعني المفروض ان يكون الخبر ( سري للغاية ) ليش يابه ! ليش من رجعوا المفسوخة عقودهم بوزارة الدفاع هم أحد گاللکم ( لماذا وكيف وما السبب ). والله عجيبة . هاي وين لگيتوا هاي الكلاوات ! وفي المقابل فمن الجائز عند البعض من المتخلفين ان يستمع لمن يدعوا في الاعلام المرئي والمقروء لأهم مشروع انتخابي يخص حزبه ( البعثي الصنمي ) والكلام عن رصد الملايين من الدولارات للترويج عنه ! وهو الدعاية لمشروع حل الحشد أو دمجه مع لاجهزة الامنية الاخری !!! يعني هم بوق وهم يدبچ بالسفارة الامريكية . بالنسبة لي ! نعم ... سأنتخب من يدافع عن الحشد ! ولن اعترض على ( الحمير ) التي ستنتخب ( الحمير ) ممن يكره الحشد او يحاول حله أو دمجه مع أي جهة اخرى !! فالطيور علی أشکالها تقع ؟ لنا الحشد ومن يدافع عنه ولكم السفارة وحميرها ! وعيسى بدينه .. وموسى بدينه . تحياتي والف مبروك لابطال الحشد .