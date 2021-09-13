(خالد الشيخ محمد)مهندس هجمات١١من سبتمبر 

حسام الحاج حسين || ولد من ابوين باكستانيين في الكويت . يجيد ٤ لغات ،،! كان يعمل مهندس في مصلحة المياة في قطر بشكل علني ،،! طلب مقابلة بن لادن في عام ١٩٩٦ م في جبال تورا بورا . كان يحمل افكارا شريرة تستهدف المصالح الأمريكية بقوة وقسوة . عرض خطط محمكة على زعيم القاعدة لأهداف داخل الأراضي الأمريكية من خلال هجمات بطائرات للركاب . وافق بن لادن على العمليات وأشرف خالد شيخ محمد على تنفيذها من خلال تجنيد ١٩ شخص ابرزهم محمد عطا الذي قاد الطائرة بنفسه . من خلال تدريب مكثف على الطيران . يقول احد ضباط التحقيقات الفيدرالية ( ان تدريب محمد عطا كان يركز على الأقلاع وعندما سئلة المدرب لماذا لاتركز على الهبوط . قال لاأحتاجها ) يقول الضابط لو ركزنا على هذه الكلمات كان بأمكاننا ان ننقذ ارواح الالاف،،! درس خالد شيخ محمد الهندسة الميكانيكية في جامعة نورث كارولينا الأمريكية . لدية طريقة اقناع تغلب بها على الشيطان نفسه حيث استطاع ان يقنع شاب أمريكي على تفجير نفسه في حفل زفاف ،،! طلب زعيم القاعدة تنفيذ الخطة باأسرع ما يمكن واتصل بالخلية مع امكانياتة في الأقناع استطاع ان يعد العدة وكان يدير الشبكة من كراتشي . في صبيحة ١١ من سبتمبر كان يراقب التلفاز عندما تمت العملية بنجاح ،،! في عام ٢٠٠٣ تعرض لخيانة من بن عمه وتم تسليمة الى الولايات المتحدة مقابل ٢٥ مليون دولار كجائزة على رأسه . نقل الى غوانتنامو في عام ٢٠٠٦ واعترف بالتخطيط والتنفيذ للهجمات وكتبت صحيفة النيويورك تايمز ( خالد شيخ محمد وليس بن لادن كان الشخصية الأساسية في هجمات ١١ من سبتمبر كانت فكرته ونفذت تحت قيادته المباشرة ) ،،! بعد مرور ٢٠ عام على الهجمات سيحاكم الشيخ محمد في هذا العام كما تقول واشنطن ،،! وقد تفعل قانون جاستا بعد المحاكمة على الفور وسيبدء فصل جديد من سيناريو الحلب الأمريكي للسعودية ،،! الذي لم يتوقف يوما وان تعددت الأسباب فالحلب واحد .



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