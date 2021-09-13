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الخطاب المشفى..!


  مازن البعيجي ||   أو مشفى الخطاب، الذي لم يطبب مرتاديه بدواء ما توزعه بعض المشافي في كل مكان! وهذا المشفى "مشفى فيض الله ابو هادي" تخصص بشفاء من فقد المعنويات ونزلت عنده همة التصدي، أو شعر بنوع تراجع أو غيرهِ! نوع علاجهُ هو "الخطاب" حيث بين الفترة والأخرى يشعر هذا الطبيب الروحي والالهي الخبير والنطاسي بأن الأمة بحاجة الى صعقة وهزة توقظها من سبات ووهن يسرّبه لها الإعلام المعادي! فيفتح مشفى الخطاب ويجهز صالة العمليات عالية الجودة باستأصال مرض التراجع، والتراخي، والتردد، والخوف، والاشتباه، مشفى خلق ليكون طيب أرواح المقاومين والمجاهدين. لذا ما أن يسرّب خبر سيطل "قمر البصيرة" وجندي المهدي فيض الله ابو هادي حتى تهرع القلوب تعد الوقت تنازليا، وتحجز لها مكان إمام التلفاز، حيث خبير إرجاع الكرامة وارجاع ما سُلب منا سوف يعطي وصفة سبب العلة ويصف ناجع الدواء، لتجد كل محطات الكون تنظر إلى هيئته، يده التي تحكي وتفصل مراده، عيونه حدة نظرته، إرتفاع صوته، هدوءه، همسه وغيره كل ذلك في معادلة الاستشفاء لمن احبه وأمن به، وإدخال العلل على اعدائه واعداء الإسلام المحمدي الأصيل، سيطل قمر البصيرة وابى الفضل الطف ليقول لحسين العصر إني احامي ابدا عن ديني وعن ولاية صادقة اليقيني، وهذا حصار لبنان ومن أراد لحرائرها الجزع والوجع وبيع حتى حجابها اليوم حامي الإسلام سلي|ماني الحكمة والشجاعة والولاء والتوكل سيفتتح جناح لذوي الصدمة ومن سيرتفع عندهم الضغط وهم يشاهدون الناقلات التي تحمل العزة والكرامة لشعب طالما حرصت عوكر على اذلاله لا سامح الله. اليوم كل من يعاني من خواء في همته هو مدعو الى مشفى رجال الله وفيض الله ابو هادي الذي قرر أن الدخول مجاني لأنها قربة ابى الفضل ولا فضل لنا. شكرا ابى هادي  شكرا إيران    البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..
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