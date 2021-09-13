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أدباء العراق بخدمتكم..!

72 2021-09-13

 

قاسم العجرش ||

 

تمر المجتمعات الإنسانية في مراحل دورة حياتها، بجملة من التغيرات والتحولات السلبية والإيجابية، تقودها في نهاية المطاف إلى الرقي أو إلى التراجع والخمول، إلى الاستقرار والنمو والتطور، أو الفوضى والنكوص، وهذه هي حركية المجتمعات، التي تفرضها طبيعة “العمران” وفق تعبير ابن خلدون..

بين كل فاصلة زمنية وأخرى يبرز أفراد خلاقون، تجمعهم خصائص مشتركة، ويمتلكون من أدوات عقلية ومهارات فكرية، تمكنهم من التأثير على مجتمعاتهم بدرجات متفاوتة لكنها ملموسة..هؤلاء هم ما يطلق عليهم تسمية “المثـقفون”.

مهمة المثقفين في المجتمع جليلة، وهم لسان حال الأمة، وخزنة معارفها وعلومها وتراثها وثقافتها، هم حراس التأريخ والقيم، وناشرو آداب أممهم..

هذه الوظائف تمثل مهام عامة لكل مثقفي المجتمعات الإنسانية، ولا تقتصر على مجتمع معين، المثقف هو صانع الوعي، المبني على المعرفة والاهتمام بشؤون مجتمعه، هو المندك بهموم ومعاناة ومشكلات أمته، وهو حامل لواء المطالب والحلول..

العراق ليس بدعا عن الشعوب، بل بين نهريه أمة مثقفة، وليس أفرادا أو آحادا من المثقفين، وفي العراق عدد كبير من المؤسسات الثقافية، التي تختص كل منها بفرع من فروع الثقافة، بل لدينا وزارة للثقافة، ونقابات للمثقفين، صحفيون، كتاب وأدباء، فنانون، أكاديميون، فضلا عن منظمات مجتمع مدني كثيرة تختص بمختلف فروع الثقافة..ولدينا أعرق اتحاد للأدباء والكتاب في العراق والمنطقة..

مع وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات الثقافية، لكنها تبقى قاصرة إزاء حجم الثقافة في العراق، وكم التراث المعرفي الهائل هنا..

أي من مؤسسات الثقافة تنهض بجانب من جوانب الاعتناء الثقافي، واتحاد الأدباء العتيد نهض بمهمة جليلة ، يكشفها الإعلان التالي، الذي قرأته على صفحات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، 10/9/2021 ؛ تجدونه على الرابط أدناه:

https://www.facebook.com/ 106001898017781

{يوم غدٍ السبت في نادي اتحاد الأدباء الترفيهي؛ الواقع / ساحة الاندلس مقابل مستشفى الشيخ زايد/ تفتح أبواب النادي الساعة (10) صباحاً / السحبة الأولى سعر السيت 15 ألفا / جميع الخطوط دبل 9 مرات على 500,000 ألفا / المتراكم على 2,000,000 مليونين / من السحبة (2) الى السحبة (4) سعر السيت 10 آلاف / جميع الخطوط على 400,000 ألف/ من السحبة (5) الى السحبة (7) سعر السيت 10 آلاف / جميع الخطوط على 500,000 ألف / السحبة الثامنة سعر السيت 10 آلاف / المتراكم خلال 90 رقم 2,000,000 مليونين / أيضا بقية سحبات ب 10 آلاف / الخطوط على 600 و700 / أهلا وسهلا بالضيوف الكرام}

هذه هي وظيفة اتحاد الأدباء العراقي بنشر “الثقافة”، في زمن الحرية والديمقراطية الرديء..

كلام قبل السلام: إفتحوا الرابط أعلاه، وسيكون أدباء العراق بخدمتكم..!

سلام..

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