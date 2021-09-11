المقالات

شرف النجف وسياسة القرف ..!


 

منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

·        اصبع على الجرح ..

 

 جاء رحيل المرجع آية الله السيد محمد سعيد الحكيم الى الرفيق الأعلى ليضفي بآثاره على المشهد العراقي في الأوساط المجتمعية والسياسية . .

 السيد الحكيم رحمة الله عليه ترك لنا ارثا علميا كبيرا في مجال البحث الفقهي والثقافة المعرفيةناهيك عن سفره الخالد في مواجهة البعث الصدامي طوال سنين الاعتقال حيث كان صوتا للصبر والتحدي والفضيلة فسماحته علما من أعلام الأمة في الفقة والاجتهاد.

  كان رحيله خسارة كبرى في الشارع الإسلامي لمذهب ال البيت عليهم السلام  وما تركه من فراغ كبير عبر عنه سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في كلمته التابينية للسيد الفقيد.

ما حصل من احداث بعد وفاة السيد الحكيم تستحق التوقف عندها ابتداء من قيام البعض ممن ينتسبون للمذهب الشيعي بالتجاوز على شخص المرجع الفقيد بل والشماتة في وفاته الى حد تظاهرهم بالإحتفال وقيامهم بتوزيع الحلوى وهو ما يمثل علامة فارقة في البنيان المجتمعي للمكون الشيعي تنبئ بالخطورة واللامعلوم.

 الأمر الثاني هو قيام ابناء السيد الحكيم وبحضور الثقاة من العلماء في مكتبه بكسر الختم الشخصي له وهو تقليد معمول به عند مراجع الدين بمعنى انه لا وريث شرعي للمرجع بعد وفاته ولا اسم يبقى لمكتبه ولا يحق لأي من أولاده او غيرهم التحدث بإسمه او مكتبه فالعلوم الدينية والتصدي للمرجعية لا تؤخذ من خلال التوريث انما هي نتاج عصارة العلم والجهد البحثي والاجتهاد.

  هي رسالة لنا جميعا أن وفاة المرجع تلزم المقلدين له بالبحث عن مرجع اخر من دون ان يكون للمقربين منه او ابنائه علاقة بذلك .

 مجلس العزاء لروح الفقيد شهد توافد كبار المسؤولين  في الدولة بما فيهم الأضداد والاصحاب والاعداء والاحباب والمتعاونين والمتآمرين والمتخاذلين والفاسدين والمؤمنين واللامؤمنين.

ثمة وقفات تستحق التوثيق كان أبرزها عزوف الناس عن الترحيب للبعض من المسؤولين وكان ذلك واضحا باللامبالاة وعدم منحهم اي اهتمام خاص كما كانوا يأملون وصولا الى حد انسحاب نجل المرجع الأعلى سماحة السيد محمد رضا السيستاني من المجلس عند وصول رئيس الوزراء وما يعنيه ذلك من رسالة واضحة المعاني وتعبير واضح وجلي عن موقف المرجعية العليا مما يجري في العراق وما يفعله السياسيون وانتهاء بفلتة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عندما تم إعطائه جزء من القرآن الكريم ليقرأ شيئا منه وهو تقليد عرفي في النجف الاشرف اهداءا لروح المتوفي الا ان الحلبوسي تصور انهم قدموا له هدية اكراما لجلالة قدره الرفيع جدا فلم يكلف نفسه بفتح الكتاب بل ناوله الى رئيس حمايته الواقف خلف ظهره.

 أطال الله اعمار مراجعنا وحفظهم لنا ذخرا ونبراسا ودليل فهم في حياتهم لنا عقل وحكمة وبصيرة وبعد رحيلهم لل فيق الأعلى دروس ورشد وعبرة واعتبار عس  ان يفهم من يفهم ويعقل من يعقل والحمد لله رب العالمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشهيد زيد..امتداد لثورة الطف
رجال الظل..المخدر والتخدير
شرف النجف وسياسة القرف ..!
اين تباع الملاعق ؟!
ما هي العوامل الحاسمة في كسب الأصوات ؟!
قتلوا الحسين وشاء الله له الخلود
صفية أول مسلمة قتلت يهودياً!
الشماعات كثيرة
عشرون عاما مرت على أحداث سبتمبر
الإنتخابات العراقية والمتغيرات المحلية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك