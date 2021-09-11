اين تباع الملاعق ؟!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

زيد الحسن || الفضائيات العربية مرت مرور الكرام على العملية البطولية التي قام بها الاسرى من الشباب الفلسطيني ، وكأنها حدث عابر يحصل كل يوم . الشعب العراقي اسير بيد الفساد واهله منذ سنين طوال ، ويترنح عقود بأيدي العفالقة ، وعقود بيد من اتخذتهم اميركا جنوداً لها ، منفذين الوصايا بالهدم على اكمل وجه ، خطاباتهم ذات بريق وافعالهم روائحها نتنة . الصبر عليكم انتهى زمنه ، والخوض في فسادكم لن ينفع ، وتشخيص فشلكم لن يغني عن جوع ، دونت افعالكم كما دون سكوتنا ، سجل التاريخ اخفاقكم قبل ان يسجل جرحنا ، اتخذتم الشعب هزواً ، دلستم وبنيتم لكم مابنيتم من سرقات قوتنا ، حطمتم فينا الانسان ، واسعدتم قلوب الاعداء ، ناصرتم اعداء الله ، وعاديتم احباب الله ، وكل هذا هين رغم مر المذاق ، لكن نحن اليوم نعول على الانتخابات القادمة ، نريدها نحن لنا هذه المرة ، وانتم اكرمونا بسكوتكم . نستمع و ننصت لحملاتهم الانتخابية ، فيها المضحك الذي لايقتنع فيه طفل صغير ، وفيها والحق يقال نستشعره بقلوبنا ، نعم هي الحقيقة ، فلايستوي المجاهدون الذين كانت الوان ملابسهم تغيرها الاتربة والشموس ، وهم يصولون و يجولون في ساحات المعارك ، يزفون كل يوم بشائر النصر والتحرير لمدننا ، مع الذين ينامون على اقصى درجات البرودة ، ويرتوون من الماء العذب ، نعم هو فرق شاسع بين من مسك الارض ومن سلم الارض ، فكيف تريدون اليوم اقناعنا بانكم للعراق ستبنون ؟ وانتم اول من هد ، واول من بغى و تجبر. ان كان العراق سيستقيم وضعه بانتخابات نزيه شفافة ، تعيد لنا بعضاً من الامل ، فبالله عليكم لاتعرقلوا هذا المشروع كسابقاته من مشاريع البناء ، لم يعد للصبر فينا من مكان ، ولم يبقى في العراق اصلاً شيء ممكن ان يخدم اطماعكم ، فرو الى اموالكم فرار المنتصر وتنعموا فيها ، ودعونا و شأننا ، عسى ان يلهمنا الله ويشد على ايادينا كما استجاب لنا بتحرير العراق من دنس الاعداء ، وان كنتم عازمين على البقاء لن تتاح لكم طائرة تشبه طائرة كابل ، لاننا وقتها سنغلق جميع الابواب في وجوهكم الكالحة ، وستندمون . الشعب جهز الملاعق وسيحفر لخونة العراق القبور ، وانتم ياحماة العراق ، يامن جاهدتم وعانقت ارواحكم الموت مراراً و تكراراً طريقكم اخضر باذن الله ، فانتم لها والشعب معكم معكم ، والله ناصر المجاهدين .