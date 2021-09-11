المقالات

اين تباع الملاعق ؟!

59 2021-09-11

زيد الحسن ||   الفضائيات العربية مرت مرور الكرام على العملية البطولية التي قام بها الاسرى من الشباب الفلسطيني ، وكأنها حدث عابر يحصل كل يوم . الشعب العراقي اسير بيد الفساد واهله منذ سنين طوال ، ويترنح عقود بأيدي العفالقة ، وعقود بيد من اتخذتهم اميركا جنوداً لها ، منفذين الوصايا بالهدم على اكمل وجه ، خطاباتهم ذات بريق وافعالهم روائحها نتنة . الصبر عليكم انتهى زمنه ، والخوض في فسادكم لن ينفع ، وتشخيص فشلكم لن يغني عن جوع ، دونت افعالكم كما دون سكوتنا ، سجل التاريخ اخفاقكم قبل ان يسجل جرحنا ، اتخذتم الشعب هزواً ، دلستم وبنيتم لكم مابنيتم من سرقات قوتنا ، حطمتم فينا الانسان ، واسعدتم قلوب الاعداء ، ناصرتم اعداء الله ، وعاديتم احباب الله ، وكل هذا هين رغم مر المذاق ، لكن نحن اليوم نعول على الانتخابات القادمة ، نريدها نحن لنا هذه المرة ، وانتم اكرمونا بسكوتكم . نستمع و ننصت لحملاتهم الانتخابية ، فيها المضحك الذي لايقتنع فيه طفل صغير ، وفيها والحق يقال نستشعره بقلوبنا ، نعم هي الحقيقة ، فلايستوي المجاهدون الذين كانت الوان ملابسهم تغيرها الاتربة والشموس  ، وهم يصولون و يجولون في ساحات المعارك ، يزفون كل يوم بشائر النصر والتحرير لمدننا ، مع الذين ينامون على اقصى درجات البرودة ، ويرتوون من الماء العذب ، نعم هو فرق شاسع بين من مسك الارض ومن سلم الارض ، فكيف تريدون اليوم اقناعنا بانكم للعراق ستبنون ؟ وانتم اول من هد ، واول من بغى و تجبر. ان كان العراق سيستقيم وضعه بانتخابات نزيه شفافة ، تعيد لنا بعضاً من الامل ، فبالله عليكم لاتعرقلوا هذا المشروع كسابقاته من مشاريع البناء ، لم يعد للصبر فينا من مكان ، ولم يبقى في العراق اصلاً شيء ممكن ان يخدم اطماعكم ، فرو الى اموالكم فرار المنتصر وتنعموا فيها ، ودعونا و شأننا ، عسى ان يلهمنا الله ويشد على ايادينا كما استجاب لنا بتحرير العراق من دنس الاعداء ، وان كنتم عازمين على البقاء لن تتاح لكم طائرة تشبه طائرة كابل ، لاننا وقتها سنغلق جميع الابواب في وجوهكم الكالحة ، وستندمون . الشعب جهز الملاعق وسيحفر لخونة العراق القبور ، وانتم ياحماة العراق ، يامن جاهدتم وعانقت ارواحكم الموت مراراً و تكراراً طريقكم اخضر باذن الله ، فانتم لها والشعب معكم معكم ، والله ناصر المجاهدين .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الشهيد زيد..امتداد لثورة الطف
رجال الظل..المخدر والتخدير
شرف النجف وسياسة القرف ..!
اين تباع الملاعق ؟!
ما هي العوامل الحاسمة في كسب الأصوات ؟!
قتلوا الحسين وشاء الله له الخلود
صفية أول مسلمة قتلت يهودياً!
الشماعات كثيرة
عشرون عاما مرت على أحداث سبتمبر
الإنتخابات العراقية والمتغيرات المحلية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك