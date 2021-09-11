المقالات

حشد من الله وفتح قريب ..!/ 6

42 2021-09-11

 

ضحى الخالدي ||

 

لا تعوز جنودنا الشجاعة، إنما يعوزنا حسن الإدارة، وحسن التوزيع والانتشارللقوات، نعاني غياب الجهد الفني لا سيما التقني، وتعطيل الغطاء الجوي. لسنا بحاجة الى تجنيد المزيد من شبابنا عبر تشريع قانون الخدمة الإلزامية الذي يحتاج كأي قانون الى ثلاثة أشهر من التداول مما يعني ترحيله الى البرلمان القادم.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: في بلد يمتلك مليون وربع المليون مقاتل هل نحن بحاجة الى مزيد من الترهل في ملاكات الدولة؟

أليس تجنيد حوالى 500 ألف شاب تنطبق عليه شروط القانون، أو حتى أقل، تأسيساً لجيش جديد؟ أين هم دعاة حلّ الحشد الشعبي بحجة كونه جيشاً بإزاء الجيش العراقي؟!

حكومة تتباكى على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين في كل شهر وتؤخرها، من أين ستدفع رواتب الجيش الجديد؟!

هل يعقل أن ينخرط مئات الآلاف من الشباب العراقي في الخدمة الإلزامية، فيما نستورد العمالة المصرية والفلسطينية وحتى الأفغانية –وهذا لوحده  ملف في منتهى الخطورة – ونوفر لهم فرص العمل خدمةً لمشروع الشام الجديد المشبوه، فيما نحرم شبابنا منها؟!

هذه المخاطر كلها لا يواجهها أمنياً سوى الحشد الشعبي والتفاف جماهيره حوله: ألا بحشد الله تطمئن القلوب، وتصدّي المقاومة العراقية لمحاولات التضليل والتسويف لبقاء المحتل تحت مسميات أخرى، وهما الأمران الباعثان على الطمأنينة،. ويبقى الغطاء السياسي لإنجاح مشروع حماية العراق وبنائه هو الضرورة القصوى التي لا بد من توفير كل الوسائل الكفيلة لتحقيقها، وأرجو أن يكون حملة لواء المقاومة السياسية من الفتح وإخوته على قدر المسؤولية، قريباً من هموم الشعب وآماله، وأن يكون الشعب على قدر من الوعي بمآلات خياراته.

والحشد لله رب العالمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حشد من الله وفتح قريب ..!/ 6
انطلاق الحرب على #زوارالحسين 
الكلمة الطيبة هي الباقية 
الحشد و الاستقرار السياسي 
يوم الطف بداية الحضارة الانسانية 
حين بكتك محاجر القصيد
هل الدولة الحضارية الحديثة ممكنة؟
سبايا الشام..والصلابة الزينبية
مكانة الأخلاق في الإسلام..تعریف الأخلاق..
ألمعاناة والخلاص 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك