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البحارنة كما عرفتهم قبل ربع قرن


منذ اكثر من ربع قرن مضت عرفت اغلب شيوخ ورجال قبيلة ربعية والبحارنة خصوصا الذين يسكنون في منطقة البراضعية .. حيث جامع البراضعية الكبير الذي كان يتولاه الفقيد الميرزا هادي جمال الدين رحمه الله.

اكتب عن البحارنة لان ذلك شهادة للتاريخ ان فترة الحرب العراقية الايرانية وما تلاها كانت من اصعب الفترات واقساها على اتباع اهل البيت(ع) فوجدت هذه القبيلة قد شمرت ساعديها لإقامة مجالس الوعظ والارشاد في شهر رمضان والمأتم الحسينية في شهري محرم وصفر في فترة التسعينات.

فترة التسعينات لغاية السقوط كانت فترة مظلمة استبدادية مشحونة بالدم والسجن والتهجير. " ويحق لي ان اقول عنها انها تشبه كثيرا ــ ما قبل الهجرة وما بعدها" بينت معادن الرجال ومدى تمسكهم بمذهبهم واقامة شعائر الامام المظلوم الحسين بن علي(ع) فكانت مجالس البحارنة البصريين من المجالس المشار لها بالبنان. فهم اضافة الى جامع البراضعية الكبير كانت حسينية الفردان تقيم المجالس . وكان احد ابناء السادة الفردان متولي تلك الحسينية وقتها وقد اخبرني ان افرادا من الأمن والحزب يبتزونه كل ليلة مبلغا من المال لموافقتهم الاستمرار بالقراءة الحسينية .

وهناك حسينية ثالثة في تلك المنطقة هي حسينية المرحوم الحاج طالب مدن واتذكر اني قرات فيها اخر مجلس في زمن النظام والطائرات تحوم على رؤوس الناس في البصرة وتصب حممها في اماكن تختارها.

اما جامع البراضعية غالبا يخدم فيه من البحارنة واخوانهم من عشائر اخرى . هؤلاء حولوا المجالس الى مهرجان ديني حسيني . يضم المئات من الحاضرين, وقد اخبرني جماعة من ابي الخصيب والجمهورية والحيانية وخمسة ميل انهم يستأجرون سيارات ويحضرون كل ليلة الى المجلس الحسيني لتأكيد التزامهم بحب ال محمد رغم ما يحظ تلك الممارسة من مخاطر.

هذه الخاطرة اكتبها للتاريخ بتوثيق نهج البحارنة البصريين وموقفهم مع المجالس الحسينية التي كانت كافية ان تحتسب جريمة تعاقب عليها المحاكم تلك الفترة بالإعدام , واخيرا اذكر حادثة كنت مكلفا فيها بالقراءة في بيت المرحوم السيد مصطفى جمال الدين , حيث لم يستطيع ابناءه اقامة فاتحة له بالعراق بعد ورود خبر وفاته في سوريا . فاستغل احد ابناءه مناسبة استشهاد الامام امير المؤمنين(ع) وتم الاتفاق ان اقرأ مجالس من ليلة 18 الى ليلة 22 منه. فكانت ليالي حسينية تقرأ فيه قصائد المرحوم السيد مصطفى جمال الدين , ويحضره عدد من الادباء والمهتمين بالشأن الثقافي والديني.

هذه صورة لمواقف الصمود بوجه الانحراف والطواغيت من قبل اهل البصرة عامة والبحارنة خاصة .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

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