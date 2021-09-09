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من هم الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط؟!


  د. نعمه العبادي ||

 

دار نقاش بيني وبين مجموعة من المختصين في المجالين السياسي والأمني حول واقع ومستقبل ما يطلق عليه منطقة الشرق الاوسط، وسألوني عن الشخصيات (تحديدا من أهل المنطقة) الأكثر تأثيراً في شؤونها، وقد أجبتهم بقائمة لخمسة أسماء، وقبل ان اعرض الاجابة أود الاشارة الى الآتي: - فكرياً وعقدياً، لا أتبنى اصطلاح الشرق الأوسط كتحديد مناطقي، وأرى فيه اصطلاح سياسي منحاز قادم من خارج المنطقة، له مقاصده الخاصة وحمولته المعنوية، والتي نوقشت من قبل اكثر من مفكر وباحث. - هذه القائمة محصورة بمن هم من أهل المنطقة دون غيرهم من الذين يدخلون في خانة العامل الخارجي. - التأثير المشار إليه هنا، لا يعني الجوانب الشخصية ودائرة العلاقات الخاصة، كما انه لا يتحدث عن التأثير الايجابي فقط، ويركز بشكل اكبر على قدرة الشخصية بمؤهلاتها الذاتية وموقعها الوظيفي والمعنوي في مد التأثير إلى اوسع مساحة من المنطقة على إتجاهي الجغرافيا والديمغرافيا. - الاثر المقصود في هذه القائمة يتعلق بالدرجة الاساس بالمشهدين السياسي والامني على مستويي التكتيك والاستراتيج، ومن المؤكد (وبسبب انزياح العامل السياسي في منطقتنا على كل قطاعات الحياة) فإن تأثيرهم لن يتوقف في حدود المجال السياسي والامني. - الترتيب المعتمد لا ينظر إلى القيمة الشخصية لكل منهم، فقد يتأخر رتبة من هو اسبق شرفاً ومكانة ممن تقدمه تأثيرا، لذلك، لا ينبغي الاعتراض على التراتبية من  زاوية المقامات، فهي محفوظة مع الاهتمام بالموضوع محل النظر. - هذه القائمة تضم خمسة شخصيات فقط، لذا لو توسعنا فيها لضمت الكثير ممن تعرفون او تعتقدون انهم الاهم في دائرة التأثير. - صحيح ان القائمة تذكر مجموعة أسماء ولكنها تتضمن في طياتها قراءة تحليلية معمقة لواقع ومستقبل الشرق الاوسط، وتفتح نقاشاً واسعاً في حقيقة اثر ومكانة توجهات تلك الشخصيات. الاجابة: الشخصيات الخمسة الأكثر تأثيراً في الشرق الاوسط، هم كل من: ١- المرشد الديني الأعلى في ايران السيد علي الخامنائي. ٢- المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني ٣- السيد حسن نصر الله. ٤- الرئيس التركي رجب طيب أوردغان. ٥- الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية.
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