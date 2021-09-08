مَنِ الفاقدُ للبصيرة؟!

مازن البعيجي ||

فاقدُ البصيرة؛ هو من لا يعرف أمريكا عدوا للإسلام أو لا!

فاقد البصيرة؛ مَن لا يعرف أنها محتلة او لا!

فاقد البصيرة؛ مَن لا يعرف أنها تريد القضاء على قوة العراق بكل مفاصله، الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

فاقد البصيرة؛ من يظنها تقف الى جانب الشعب العراقي وأمنه.

فاقد البصيرة؛ مَن لأجلها يعادي بني جلدته ويتآمر عليهم!

فاقد البصيرة؛ من يرى أولوية نصر السفارة وآل سعود والإمارات وغيرهم على الشيعة!

فاقد البصيرة؛ من يرى إيران العمق العقائدي الاستراتيجي كما يرى آل سعود الانجاس قتلة اليمن بعين واحدة!

فاقد البصيرة؛ من يفكر بحل وإهانة الحشد!

فاقد البصيرة؛ من يتنكر للدماء الطاهرة للحشد ويجحد مواقفه!

فاقد البصيرة؛ من اظهر الفرح يوم مقتل القادة الشهداء!

فاقد البصيرة؛ مَن لم يلتزم بقاعدة المعصومين "عليهم السلام"

(انا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ) وعَمِل او يعمل بعكسها!

فاقد البصيرة؛ من يرى مثل القائد سلي|ماني دخيل على العراق!

فاقد البصيرة؛ من يريد تصوير الحسين العالمي حسين الجغرافيا والعراقي وحسب!

فاقد البصيرة؛ من ترك الحوزة الشريفة والمرجعية والقيادة الإسلامية التي مثلها محمد باقر الصدر قدس سره الشريف!

فاقد البصيرة؛ من شجع كل معتدٍ على التشيع وإيران والحشد!

فاقد البصيرة؛ من لا يرى معسكر الحسين في محور المقاومة، ويرى الأحتلال الأمريكي اصدقاء!

فاقد البصيرة؛ من لا يفكر بلحوق العراق بمحور التمهيد والمقاومة!

فاقد البصيرة؛ من يغلق منافذ إيران من جهة الجنوب والوسط ويفتحها من جهة كردستان صهاينة العراق!

فاقد البصيرة؛ من يلجأ الى اسلوب البعث الكافر في منع العيش الكريم والذي بمقدور الفقير عيشه!

فاقد البصيرة؛ من يرى العراق عراق وإيران إيران ولايراهما واحد من حيث الانتماء العقائدي والديني !

فاقد البصيرة؛ من يعمل على نغمة إيران الفرس وليس عشاق اهل البيت عليهم السلام!

فاقد البصيرة؛ من لا يسرّهُ قدوم الإيرانيين لزيارة الأربعين ويحاول عرقلتها!

فاقد البصيرة؛ من يريد الحشد حشدان!

فاقد البصيرة؛ برأيي من يشتري عمدا جبنة المراعي وأي منتج من دول الخليج العبري النجس!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..