المقالات

مَنِ الفاقدُ للبصيرة؟!


 

مازن البعيجي ||

 

فاقدُ البصيرة؛ هو من لا يعرف أمريكا عدوا للإسلام أو لا!

فاقد البصيرة؛ مَن لا يعرف أنها محتلة او لا!

فاقد البصيرة؛ مَن لا يعرف أنها تريد القضاء على قوة العراق بكل مفاصله، الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

فاقد البصيرة؛ من يظنها تقف الى جانب الشعب العراقي وأمنه.

فاقد البصيرة؛ مَن لأجلها يعادي بني جلدته ويتآمر عليهم!

فاقد البصيرة؛ من يرى أولوية نصر السفارة وآل سعود والإمارات وغيرهم على الشيعة!

فاقد البصيرة؛ من يرى إيران العمق العقائدي الاستراتيجي كما يرى آل سعود الانجاس قتلة اليمن بعين واحدة!

فاقد البصيرة؛ من يفكر بحل وإهانة الحشد!

فاقد البصيرة؛ من يتنكر للدماء الطاهرة للحشد ويجحد مواقفه!

فاقد البصيرة؛ من اظهر الفرح يوم مقتل القادة الشهداء!

فاقد البصيرة؛ مَن لم يلتزم بقاعدة المعصومين "عليهم السلام"

(انا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ) وعَمِل او يعمل بعكسها!

فاقد البصيرة؛ من يرى مثل القائد سلي|ماني دخيل على العراق!

فاقد البصيرة؛ من يريد تصوير الحسين العالمي حسين الجغرافيا والعراقي وحسب!

فاقد البصيرة؛ من ترك الحوزة الشريفة والمرجعية والقيادة الإسلامية التي مثلها محمد باقر الصدر قدس سره الشريف!

فاقد البصيرة؛ من شجع كل معتدٍ على التشيع وإيران والحشد!

فاقد البصيرة؛ من لا يرى معسكر الحسين في محور المقاومة، ويرى الأحتلال الأمريكي اصدقاء!

فاقد البصيرة؛ من لا يفكر بلحوق العراق بمحور التمهيد والمقاومة!

فاقد البصيرة؛ من يغلق منافذ إيران من جهة الجنوب والوسط ويفتحها من جهة كردستان صهاينة العراق!

فاقد البصيرة؛ من يلجأ الى اسلوب البعث الكافر في منع العيش الكريم والذي بمقدور الفقير عيشه!

فاقد البصيرة؛ من يرى العراق عراق وإيران إيران ولايراهما واحد من حيث الانتماء العقائدي والديني !

فاقد البصيرة؛ من يعمل على نغمة إيران الفرس وليس عشاق اهل البيت عليهم السلام!

فاقد البصيرة؛ من لا يسرّهُ قدوم الإيرانيين لزيارة الأربعين ويحاول عرقلتها!

فاقد البصيرة؛ من يريد الحشد حشدان!

فاقد البصيرة؛ برأيي من يشتري عمدا جبنة المراعي وأي منتج من دول الخليج العبري النجس!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قضايا الارهاب والعدل العراقي..!
مَنِ الفاقدُ للبصيرة؟!
فاطمة بنت أسد وأم لأسد!
"حشد" من الله و"فتح" قريب..!/ 2
ضوء حول حملات تمزيق صور المرشحين ؟!
انا العتاك..!
نجحوا بمنع الزائرين!
مَنْ سَأنتَخب؟!
حشدٌ من الله وفتحٌ قريب..!/1
وداعا للتحرزات الأمنية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك