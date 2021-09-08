المقالات

فاطمة بنت أسد وأم لأسد!


  أمل هاني الياسري ||   نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/22 مجموعة من نساء الفواطم، بينهم سيدة عليها جلبلاب الفضلية، والعفة والجمال الإلهي، يتحدثنَ حول قدوم محمد (صلواته تعالى عليه) قبل مبعثه، وقد تبعه كاهن مسن ينظر إليه بإمعان، الى أن وصل إليهنَّ فسألهنَ عنه، فقلنَ:(هذا محمد ذو الشرف الباذخ والفضل الشامخ)، فأخبرهنَ الكاهن من رفيع قدره ومستقبل أمره، وأنه سيكون نبياً، والتي تكفله في صغره منكنَّ سيكفل لها ولد، يكون من عنصره يختصه بسره، وبصحبته، وإخوته، فقالت فاطمة بنت أسد: أنا التي كفلته وزوجة عمه أبو طالب! (سيف على أعدائه وباب لأوليائه، يلي النبي في جميع أموره، وينصره في قليله وكثيره، يفرج عن وجه نبيه الكربات، ويجلو عنه حندس الظلمات) يا سيدة:(إن كنت صادقة، فستلدين غلاماً علاّما، مطواعاً لربه، هماماً إسمه على ثلاثة أحرف،أنتِ مَنْ سيتضيفكِ الرحمن في بيته ثلاثاً، ويُشق لكِ جدار الكعبة)،أيُّ فخرٍ وأي إمرأة أنتِ يا بنت أسد؟ ومَنْ مولودكِ هذا يا ترى؟ نعم إنها السيدة فاطمة بنت أسد، من النساء المؤمنات على دين إبراهيم (عليه السلام)، ولم تعبد الأصنام قط. حضرت الوفاة جد النبي عبد المطلب، فوجه كلامه لأبي طالب، وأشار بيده لمحمد:(كنْ لهُ كما كنتُ لهُ، ودعّه ينادي فاطمة بالأم، إنما هو نبي هذه الأمة، وستلد وزيره بعد ثلاثين سنة، فإني على جناح السفر، فزحف الغلام الى أبي طالب قائلاً:إني قد عرفتُ ديانتك وأمانتك، أريد أن تكفلني)،وبالفعل كانت فاطمة كأمه، وقامت بتحمل مسؤوليتها تجاهه بصبر وإخلاص، فكانت طيبة السيرة فاضلة بين فواطم بني هاشم، ومن السابقات للإسلام، والمؤمنات بالمصطفى (صلواته تعالى عليه وعلى آله). عاصرت السيدة فاطمة بنت أسد (رضوانه تعالى عليها)، إبنها وليد الكعبة الإمام علي يوم الغدير، وإبنه الحسن (عليهما السلام) وشهدت أياماً عصيبة مع أبنائها:(عقيل، وعلي، وجعفر، وأم هانئ، وجمانة)، بسبب مضايقة الكفار والمنافقين وحصارهم الظالم، فوقفت بشموخ وكبرياء ضدهم، رغم رحيل أبي طالب في عام الحزن، وفقدان الكفيل والمعيل، فشرّعت بالدفاع عن مظلومية أبنها علي وزوجته الزهراء (عليهما السلام)، وبقيت تردد قول مَنْ كفلته وربته:(الى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي، فتبكي بكاءً شديداً). حانت ساعة الوداع، وغابت شمعة هاشمية الى بارئها في عليين، وقام الإمام علي وإبنه الحسن (عليهما السلام)، بدفنها في البقيع(منطقة الروجاء )، مقابل حمام أبي قطيفة، بجهة مشهد سيدنا إبراهيم (عليه السلام) ورغم أن الوهابية السلفية المبغضة لمحمد وآل محمد، قد هدمت قبور المسلمات، لكن قبر السيدة فاطمة مازال باقياً رغم أنوفهم، لأنها بنت أسد، وأنجبت أسداً، قارع جهلة الأمة وقتل ذؤبانها، وحطم جبروت إئمة الضلالة والكفر، فسلام عليكِ يا مربية المختار، وأم الكرار والطيار! 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قضايا الارهاب والعدل العراقي..!
مَنِ الفاقدُ للبصيرة؟!
فاطمة بنت أسد وأم لأسد!
"حشد" من الله و"فتح" قريب..!/ 2
ضوء حول حملات تمزيق صور المرشحين ؟!
انا العتاك..!
نجحوا بمنع الزائرين!
مَنْ سَأنتَخب؟!
حشدٌ من الله وفتحٌ قريب..!/1
وداعا للتحرزات الأمنية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك