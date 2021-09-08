نجحوا بمنع الزائرين!

مازن البعيجي ||

كلنا يعرف مستوى ولع عشاق اهل البيت "عليهم السلام" "بزيارة الأربعين" على نحو خاص وخاص جدا، لما لها من عظيم الأثر في أبعاد شتى ومؤثرة، صار العدو يعرفها ويعرف ما تخلق من توادد وتلاقي بين شعوب العالم القادمة زحفا وبين شيعة العراق، هذا التلاقي الحميمي والذي يرسم أروع مشهد التفاني والتضحية والكرم بين زائر قادم يتحمل مشقة السفر والبذل، وآخر ينتظره في كل شبر يريد تقديم ماباستطاعته، لأجل غاية مقدسة إلهية من الايمان بحتمية نتائجها هو زيادة اواصر الإخوة حد التعلق والتعايش والانسجام، والأخذ من مائدة واحدة ونهج واحد، لا يستطيع العدو معها تمرير مشاريعه! خاصة وهو يعرف أن الرابح الوحيد في هذه الزيارة لو تمت دون عرقلتها بين شيعة إيران وشيعة العراق، هما حاضنتا محور المقاومة الذي يُعتبر ميدان عاشوراء عموما وزيارة "الأربعين" خصوصا والتي هي معسكر تدريب لبقاء العنصر البشري بحالة جهوزية وتضيحة ذاتية دون جهد التعليم والتدريس والاستدراج، وهذا ماجعل للأحتلال الأمريكي والسفارة وآل سعود والإمارات الانجاس موطأ قدم في القرار العراقي المسيطر على تسهيل امور الزيارة بحجج كثيرة أولها كورونا وكأن الزيارة لو منع منها الإيراني! سوف تكون الشوارع فارغة، ولا تأتي الحشود من الجنوب والوسط! متناسين الملايين التي سوف تنطلق لا تعترف بالخوف ولاتخشى الموت، حيث عقيدة الشعب الذي تعلق باستار الحسين سفينة النجاة الأسرع والاوسع.

نجحت السفارة في تطويع جهلة كثر لم يُدركوا معنى وضع العراقيل في طريق عشاق العترة المطهرة "عليهم السلام"، بدءًا من الفيزا المكلِفة والى ارتفاع اجور الفحص وغير ذلك من شروطٍ تعجيزية في طريق الزائرين من الشعب الإيراني الذي يعاني من حصار جائر منذ عشرات السنين بسبب أمريكا التي أصبحت هي من يعرقل مجيء زائريها باسم القرارات العراقية والاخيرة بدورها تستجيب بكل خنوع وخضوع بهدف محاربة الحسين وعشاقه من اجل دنيا اوهمتها السفارة ولكن سرعان ما تنتهي ويحل فيهم الندم وثبات العقوبة وأي عقوبة لمن يبارز الله ورسوله والمعصومين "عليهم السلام" في منع تطبيق النهج الحسيني والوقوف بوجه الشعائر الحسينية؟!

(قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) يس ٢٦ . ٢٧ .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..