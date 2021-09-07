المقالات

الأربعينيةُ ربيعُ الحشد ..


 

-مازن البعيجي ||

 

 

منذ تاريخ طويل وتلك المسيرة الإلهية والعرفانية التي تتوق لها أمةٌ من عشاق محمد وآل محمد "عليهم السلام"،وتُعتبر من أعظم الممارسات التي يجد أبناء العقيدة وجند المهدي أنفسهم في طوفان بحرِ غرامها، لتنبري فصائل المقاومة ومن ارخصوا الدماء دفاعا عن عاشوراء في كل مكان يستشعرون صوت عقيلة الطالبيين ويسمعون همس الخيام تلتهب، فيتوزعون حش١١د الله في كل بقعة يرون تكليفهم ماثلًا فيها، كما هبّ من أصيب بعشق وهبٍ الى سوريا، ومن أصابه هيام عابس في غرب العراق يتناصرون للحسين ويلبون نداء استغاثته ألا من ناصر ينصرنا؟! ليكون جواب حش١١دنا لبيك أبا عبد الله..

وفي بستان الأربعينية ومسير الخلود يتطوع "بسيج" العقيدة الى حماية الزائرين وينتشرون كالفراش الذي يُسحره ضوء القباب ليسدون ثغرات من يفكر بإدخال الحزن على نشوة المسير، وهم بذلك إنما يقدمون كل ما ملكت أرواحهم دماءا واجسادا بسهرٍ قلّ نظيره في من أسهره العشق!

فالف تحية الى كل جنديّ في حشدنا والقيادات التي تقف خلف الكواليس تذود عن كل جزء في كرنفال العقيدة وبيعة المهدي عند قباب جده منارة الخلود..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأربعينيةُ ربيعُ الحشد ..
انتخبوا القدوة والاصلح
رجال الحشد المقدس وقائمة الفتح !!
بالإرادة والتصميم صنعوا من الموت حياة
ارادة الايمان تقهر اسرائيل
فوائد عالمية الحسين..!
المتقاعدون ما بين العاطفة والقانون
دُرّةُ: لقد قتل أهل النفاق حبيبنا!
عبيد أمريكا المجرمين
اراه سيراً مثمراً !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك