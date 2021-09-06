المقالات

داعش يسجل حضوره بالدم 


  حافظ آل بشارة ||    كان الهجوم الاخير لعصابات داعش في كركوك متوقعا عند الاهالي وعند الجيش والشرطة وكل من هب ودب ، وقد استشهد على اثره 13 مقاتلا من اللواء 19 الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد ، وبالتزامن شن داعش هجوما على الفوج 3 من اللواء 50 من الجيش العراقي، قرب جبال مخمور في محافظة نينوى. عسكريون من تلك الوحدات قالوا ان داعش ليس قويا بما فيه الكفاية لكي يصول ويجول بهذا الشكل ويشن الهجمات المدبرة وينسحب ، بل ان عناصر الضعف والاهمال بدأت تدب في اوساط الوحدات العسكرية المرابطة في كركوك واطراف محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وشمال ديالى ، وهذه هي خطوط التماس الخطيرة حاليا ، واضاف العسكريون في احاديث خاصة ان الفساد في بعض المقرات العسكرية ادى الى اضعاف تلك القوات ، فهناك جنود يتركون مواقعهم ويذهبون الى اهلهم مقابل منح جزء من رواتبهم لآمرين في تلك الوحدات ، وهذا الانحراف المرعب يعيد الى الذاكرة غزو داعش لنينوى وهزيمة القوات هناك التي كانت قد نخرتها الرشوة والتسيب ، لنقل اذن ان الفساد المالي في هذا البلد اساس كل كارثة ،  لقد فعل رئيس الوزراء خيرا اذ عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لمناقشة هذا الخرق الخطير ، وهنا لا بد من الاشارة الى ان كركوك تضم مقرات لداعش شبه علنية خاصة في الحويجة ، متغلغلين بين الاهالي بالترغيب والترهيب ، القوات المسلحة المرابطة قريبا من مناطق نشاط داعش تمر بحالة من الارتخاء والفساد واللامبالاة كتلك الاوضاع التي مرت بها عشية اقتحام داعش لمحافظة نينوى وهزيمتها النكراء هناك ، هذه القوات هي نموذج لقوات يدربها الاحتلال ، قوات بطلة تسجل مواقف كالتي سجلها الجيش الافغاني الذي دربه الامريكيون في مواجهة طالبان ، حيث جرى تقدم طالبان بهدوء وجرى التفاهم والتسلم والتسليم للمدن الافغانية ، وهنا في العراق نخشى ان تصل الاوضاع الى حالة تسلم وتسليم منتظرة ، من الموصل مجددا نزولا الى كركوك وحتى حزام بغداد ، ان تفاصيل الهجمات الداعشية الاخيرة تدل بوضوح على مدى الضعف الاستخباري الذي وصلته المواقع العسكرية هناك ، فالذي لا يملك استخبارات يقظة وجادة ومبادرة هو الذي يمكن ان يقع في مثل هذه الكارثة الدموية ، وهذا الوهن الاستخباري هو الآخر يعد من بركات التدريب الامريكي للقوات المسلحة ، يجب اكتشاف الطرف المستفيد من هذا النشاط الداعشي المتصاعد ، اميركا تتسابق مع الزمن باتجاه موعد خروج آخر جندي من قواتها من العراق نهاية هذه السنة ، تريد ان تثبت قبل حلول الموعد بأن العراق لا يمكنه العيش بسلام بدون القوات الامريكية ، فاذا خرج الامريكيون دخل الدواعش ، وهذا التحول ان حدث له معنيان معنى معلن امام العالم ومعنى وراء كواليس المسرح اما المعاني المعلنة فملخصها : اذا انسحبت قواتنا فمن يحميكم من داعش ؟ اذن لا داعي للالحاح  علينا بطلب الانسحاب ! اما وراء الكواليس فهذا التحول معناه : انكم ياعراقيون ان اخرجتم جيشنا الرسمي من بلدكم سنطلق عليكم جيشنا غير الرسمي الذي اسمه داعش ! وسنربك الاوضاع ونقلب عاليها سافلها مع اقتراب الانتخابات لتخريب صفقة الانتخابات المبكرة واستبدالها بالخيار الأسوأ والأخطر ولكم ان تتخيلوا ما يمكن ان يحدث او ربما لا تتخيلون ... 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعيب نوابنا و العيب فينا..! 
داعش يسجل حضوره بالدم 
مواقف إيرانية إنسانية وتوحش أمريكي صهيوني
الفتح والحشد ومحور المقاومة..امل الامة للمرحلة المقبلة..!
بوصلة الانتخابات..!
عاتكة: اللطيمة اللطيمة لإعلامكم مع أبي سفيان..!
معيارنا في الانتخابات القادمة ..!
لنشارك في هذه الإنتخابات ونصوت للحشد الشعبي..!
حامل الراية ؛؛
الشلامجة..والوجوه المتعددة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك