حامل الراية ؛؛

حسن كريم الراصد ||

عندما نقول ان الحننند يمثل ضمانة لارواح ابناءنا وان التفريط بسلاحه سذاجة وهو امنية من يريد ذبحنا لان القوى الامنية اختلط فيها الغث والسمين وانها قابلة للاختراق وان عدونا لا يمكن مواجهته بقوات نظامية كانت اليوم تنتظر الاوامر بالحركة الى ان ذبح من ابناءنا 13 قمرا .

عندما نقول ذلك تقولون انكم تدعمون اللادولة وانكم ذيول !!

يا حبيبي وقرة عيني اظنك ستبكي خوفا وسترتجف رعبا ولا تغمض لك عين في ليل ان تمكنوا من حل حشدكم بعدما شعروا بعدم استطاعتهم افغننة العراق وتسليمه لذباحكم ان لم يقضوا على هذا الكائن العظيم المسمى بالحننند ..

يجب ان تفهم ايها الداعي لحل الحشد ان الولايات المتحدة لم تبن لك جيشا ولم تدرب لك قوات وانها برمجت تلك القوات على هزيمة قادتها مثلما حدث امام داعش قبل اعوام ومثلما حدث امام طالبان قبل ايام لانها هي من صنعت هذه المجاميع لتكون عصا تلوح بها ان ارادت امضاء امر ..

ومن الغريب ان ينسى البعض ما جرى في الموصل وكيف تلاشت قوى الدولة بعد ان فرَ قادتها الى اربيل وخلعوا بزاتهم وتخلوا عن رتبهم في مشهد كان مخزيا ادمى قلوبنا وبقيت المراتب الدنيا تقاتل بلا اوامر ولا عتاد ولا غطاء جوي يقيهم بطش العدو فحدثت الفاجعة وقتل ابناءنا واحتلت ارضنا واغتصبت نساؤنا .

ختاما يقول احد اسرى داعش انهم لا يهاجمون الحشد وجها لوجه لانهم يخشون مواجهته بل يقاتلونه من خلال الغدر والغش والاساليب القتالية التي تعتمد على الدهاء والحيلة ولكنهم يستهدفون القوات الامنية بشكل مباشر فانظر وتدبر ..

رحم الله قتلانا الشهداء وتعازينا لاهاليهم ويتاماهم ..