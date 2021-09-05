المقالات

التجنيد الإلزامي أم التشغيل الإلزامي أيهما أهم؟!

76 2021-09-05

  حسين فرحان ||   طوابير امام مراكز التجنيد.. و رجل انضباط يعتلي السور لتصدح حنجرته بأسماء المكلفين لاستلام دفتر الخدمة ولربما البطاقة الإلكترونية للخدمة!.. كراج النهضة والعلاوي ببغداد وساحة سعد بالبصرة والحلة وكربلاء ونينوى ولون خاكي ورؤوس حالقة وأمهات تودع الأبناء ولجان تفتيش في مداخل المدن تبحث عن المتخلفين عن الخدمة أو الهاربين.. وإجازات دورية وأخرى مرضية بألف حجة وذريعة.. وكتاب نقل وكتاب التحاق وبدل نقدي وإعفاء لأسباب صحية.. وقصعة وكلاشنكوف وهرولة وعقوبات وأجيال تستخدم مصطلح سيدي لتطلقه على العريف واللواء دون استثناء.. هكذا سيكون المشهد ولا شيء آخر وما هي إلا عودة لمنهج الحكومات الانقلابية التي تعشق عسكرة المجتمع الى حد الجنون، هذا المنهج الذي لم توقفه سوى الآلة العسكرية الأمريكية قبل ثمانية عشر عاما ليعود مكشرا عن أنيابه بقرارات برلمانية وحكومية أقل ما يقال بحق من قررها وأقرها وآمن بها أنه لا يفقه من شأن إدارة البلد شيئا، فهي قرارات -كغيرها- ارتجالية.. انفعالية.. خاوية.. بالية متأثرة بالثرثرة الفيس بوكية التي تُظهر رغبة بعض العجائز بأن العسكرية ستضبط إيقاع هؤلاء الشباب الذين لم ينتفع من طاقاتهم البلد، وهي نظرة تنطوي على تأثر عميق بالعقلية الزيتونية الاستعبادية ولغة القوة والاستهانة بالعسكري الذي كان يطلب منه أن ينزع كرامته عند باب مركز التدريب ليعبث بها عريف مختل أو ضابط لا هم له سوى استعراض نجماته في هذه الساحات الترابية بحجة صناعة الرجال مع أن قناعتنا راسخة بأن الرجولة ليست رهن بالمعسكرات وقد أثبت رجال الفتوى وشبابها أنهم رجال أشداء وإن لم تكن هناك معسكرات، لذلك فأن هذه الفكرة وهذا التنظير  لا يمكن أن يمت  الى الواقع العراقي -اليوم-  بصلة تُذكر، لأن المنظومة العسكرية في الوقت الحاضر ليست بحاجة لهذه الأعداد فمن ينظر لهذه المنظومة سيلاحظ أنها تضم قوات الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وفصائل الحشد وغيرها من التشكيلات وهذا وحده كفيل بإيقاف هذه المهزلة الإدارية التي خطط لها العباقرة !.. ولسنا نعلم إن كان الذين دبروا الأمر بليلة ظلماء قد استنفدوا الحلول لاحتواء هذه الأجيال فلم يبق أمامهم إلا حلول العقليات الانقلابية وأرباب الأنظمة المستبدة التي حكمت العراق بالنار والحديد والتجنيد.. وهل قدم هؤلاء العباقرة الجدد مصانع للانتاج أو حقولا للزراعة أو منشآت ومؤسسات أخرى تستغل هذه الطاقات ففشلت محاولاتهم ولم يبق لهم سوى التجنيد الإلزامي؟ السؤال المهم.. ألم تدعي الحكومة الحالية وحكومات المحاصصة التي سبقتها أن الميزانية التشغيلية تستهلك نسبة كبيرة من أموال البلد سنويا وتتسبب بعجز كبير؟ فكيف بها وقد أضيف إليها عشرات الآلاف ممن سيخصص لهم رواتب قيل أنها تتراوح بين (500- 750) الف دينار؟ ألا يُعد هذا إنهاكا للميزانية العامة وتجاوزا على سياسة الترقيع التي اعتدنا عليها.. مشكلتنا أننا لغاية الساعة لم نر رجال دولة بالمعنى الحقيقي الذي ينتفع بالتجارب الرائدة التي تبنتها دول كاليابان وألمانيا وغيرها من الدول التي تخلت عن النزعة العسكرية واتجهت إلى خطط بديلة ومنهج علمي رصين للنهوض بواقعها الذي حطمته الحروب وعسكرة المجتمعات.. فما الذي يريده أصحاب فكرة التجنيد الإلزامي من هؤلاء الشباب؟ هل يريدون منهم خوض مشروع حرب جديدة ومع من ستكون؟ هل يريد هؤلاء أن يحيوا المعسكرات ويميتوا الحياة كما فعلت الأنظمة السابقة؟ ولو أن برلمانا أو حكومة أقدما على مشروع يتكفل بصناعة أجيال منتجة لما كان لأي عاقل حق الاعتراض على ذلك، فالإنتاج والتثقيف عليه والانهماك في العمل واكتساب الخبرات هو ما يُعول عليه في بناء الإنسان وبناء الأوطان ولا خير في نظرية بائسة تُلزم الإنسان أن يقضي حياته في روتين سخيف لا جدوى منه.. ومن الغباء تقديم النظريات الفاشلة وعقلية الحكومات والانظمة السابقة على نظريات الدول المتقدمة التي دأبت على أن يكون الجانب العسكري مقيدا بحدود معقولة تتناسب وحاجاتها الفعلية له، ولكن لا يسعنا إلا أن نحتسب ونسترجع ونشكو إلى الله تعالى ما أصابنا من انتكاسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشلامجة..والوجوه المتعددة..!
أخلاق النصيحة!
أنتم خارج مجال التغطية..!
 (53)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
التجربة الماليزية
محمد سعيد الحكيم..
الحشد الشعبي وقوى دعمه والإنتخابات..
التجنيد الإلزامي أم التشغيل الإلزامي أيهما أهم؟!
تاريخ من الجهاد...! 
الإمامان السيستاني والخامنئي نوران يضيئان لنا الدرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك