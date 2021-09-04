المقالات

الحشد الشعبي في فكر الفقيد الحكيم


 

السيد محمد الطالقاني ||

 

(اتمنى ان اكون مع الحشد الشعبي ولكن وضعي الصحي لايسمح لي,  ارجوا منهم الدعاء وارجوا من الله ان يشركنا معهم).

بهذه الكلمات وصف المرجع الديني, فقيد العلم والدين اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم حشدنا المقدس, ليخرس بهذه الكلمات كل الافواه الاستكبارية وحواضنهم الذين كل همهم هو كيفية حل الحشد الشعبي .

الا تعلمون يااشباه الرجال, ان الحشد الشعبي هو ذلك الجيش العقائدي الذي أسسته فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف , والذي تاسس في ظرف قياسي زمني خرق كل النظم والقوانين العسكرية للدفاع عن أرض العراق والمقدسات بعد أن باعه المتخاذلون من رجال السياسة إلى الاستكبار العالمي , ورجاله هم أبناء المرجعية الدينية الذين ياتمرون بأمرها, ويلتزمون بوصاياها.

لقد وصف المرجع الفقيد اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)الحشد الشعبي بانه ذلك الحشد الذي يمتلك صفتين مهمتين , الصفة الاولى الخوف من الله تعالى, والصفة الثانية تفانيه في اداء الواجب حبا لله.

ويضف الفقيد وصفه بقوله: لولا ديننا لانمحينا من الوجود, وهذا الحشد الشعبي لولا تدينه وحبه لله , لن يتمكن من الوقوف بوجه داعش هذا الموقف العنيف, فكان كل هم الحشد  الدين واداء الواجب, وليس همهم المال والراتب كالاخرين الذين انهزموا وسلموا اسلحتهم ودباباتهم وقتلوا اشر قتلة  نتيجة الاهتمام بالمال وليس اداء الواجب.

إن مشكلة الجميع اليوم مع الحشد الشعبي هي مشكلة أساسها طائفي كون هذا الحشد بدأ شيعياً , وقد أسسته مرجعية النجف الاشرف واستجابت له كل الطوائف والقوميات بعد أن وجدت في هذا المشروع روح المواطنة الخالصة البعيدة عن التعصب القومي والديني.

رسالتنا إلى الاستكبار العالمي وحواضنهم من دواعش السياسة هي: ان ديننا هو مصدر قوتنا,  ومرجعيتنا هي مصدر عزيمتنا  , وان النصر حليفنا باذن الله تعالى .

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق بين الهواجس والمعضلات
خدمة العلم..أم خدمة الصنم ؟!
بالفتح ينتصر الحشد
التاريخ يصنعه الابطال..!
لا لدمج الحشد الشعبي..
الحشد الشعبي في فكر الفقيد الحكيم
لماذا الشماتة؟!
باقتضاب قمة انت الشيخ!!
لماذا تزرعون الخوف والرعب في نفوس الأقليات؟!
مراكز استعراض مع قرب الانتخابات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك