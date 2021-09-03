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التاريخ بين الحقيقة والتظليل


  حسن عبد الهادي العگيلي ||   صدام مجرم وضحاياه وذويهم مازالوا احياء.  المقابر الجماعية تملأ أرض العراق ، حلبجة تصرخ، الهور يأن، بغداد اغُتصبت باشكال بدائية واسماء مقززة.  حرب الثمان سنوات على الجارة ايران، غزو الشقيقة الكويت حروب  شمال الوطن الواحد المتكررة ، الحصار الجائر، تجفيف الهور، قتل النخيل تجريف البساتين، حملة إيمانية حول أطفالنا فيها إلى متطرفين متعطشين للدم والذبح . قطع الألسن بتر الأيدي سمل العيون وشم الجبهة قتل الابن  بيد الأب والأخ بيد الأخ كلها قئ صدامي نجس. تم العثور على تقرير صادر عن احدى شعب  المخابرات مرفوع مباشرة  لصدام يقترح فيه الجهاز منع المسلسل الصيني " حافات المياه"  وكارتون الاطفال مغامرات الفضاء  كرندايزر !!!كون بطله المقاوم  دايسكي  يردد عبارات مثل الموت للغزاة ..نموت من اجل الكرامة ..لا للذلة وخلص التقرير ان تلك العبارات خطيرة جدا لانها  "تعزز روح الثورة والجرأة لدى الأطفال". واوصى التقرير ايضا بمنع كارتون عدنان ولينا لان شخصية الانقلابي (علام) فيها اشارة واضحة جدا الى  صدام التكريتي ومافعله بالبكر ورفاق قاعة الخلد. (ذيل) صدام  الأحمق التقرير  (موافق) بقلمه الأحمر!!!!. الرئيس!!! لم يكن اكثر من  خنزيراً جباناً بقناع نمر و مع كل هذا وغيرهِ الكثير الكثير يعتبره ُ بعض  العرب او مغفلي العرب في عبارة اكثر دقة ، بطلا قاهرا للفرس وربما  قصدوا الشيعة بكلمة الفرس!!! . صدام  بالأمس  رحل!! بعد ان اخرجه الأمريكان من حفرته بناءَ على وشاية  ابن عمه واحد كلابه  وشنقه شعبه بعد محاكمة علنية وبحضور فريق من المحامين المدافعين عنه. والعرب فيه مختلفون  بين ممجد له وذام .!! فكيف يريد باحث ما  ان يقنع عربي مسلم هنا او هناك ان بعض الصحابة انقلبوا على رسول الله وبعضهم لم يؤمن قط وبعضهم قتل بعضا وكفر بعضهم بعضا بل ان منهم من حاول قتل رسول الله في العقبة  وان عددهم على أقل تقدير 100ألف لانعرف منهم عمليا سوى 6-12 وهم الذين تتكرر اسمائهم علينا منذ الصف الاول ابتدائي تقريباً وليومنا هذا .   تبدو مهمة مستحيلة.
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