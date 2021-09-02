المقالات

الشهداء تجار..لوحة من قصة الشهداء تجار ..


 

مازن البعيجي ||

 

وفي مساء ليلة اتجَهتْ نحو صورة ولدها حينما كان بجبهات القتال، حيث تزيّن الحائط بصورة له مع الحاج سلي|ماني "قدس سره"، وقالت بانكسار وعبرة ودموع..كيف تقبلون أيها الشهداء ان اكون بهذه الحال الصعبة؟ وهي تتكلم اقتربت من الصورة ومسحت دموعها بحجابها ثم مسحت الصورة وكأنها تتبرك بشخوصها، ذهبت للنوم صبرا بعد أن اطمأنت على اولاد الشهيد الذي في عهدتها بعد زواج أمّهم بضغط من أهلها.

وفي عالم الرؤيا إذ بأمرأة لها هيبة وسطوة روحٍ وقد اقتربت منها وضمّتها الى صدرها ، تمسح رأسها بكفّ حنون وهي حزينة،

وقالت: لابأس يابنتي لكل شيء حل ونحن معك، أذهبي إلى سوق المدينة واسألي عن الحاج "مهدوي البزاز" واخبريه بحالك وحاجتك، تقول أم الشهيد.كأني اهوي على قدمها أقبّلها لما وقع في قلبي من عشق غمرني واجتاح جوانحي وكأنها طبيب أخبر العلل!

استيقظتُ من نومتي غير مصدِّقة مارأت عيناي في عالم الرؤيا؟!! تأملتُ عمق الرؤيا التي نفذت الى روحي وتركت كمًّا من الانشراح والارتياح تُرى ياألهي مَن تكون هذا المرأة؟!!! جلستُ في مكاني مابين بكاءٍ وشكرٍ وتوسلٍ، ليس للوعود بل لما رأت من نورِ تلك المقدّسة وهي ترسل برسالتها بواسطتي!!، وبقيت ام الشهيد بين التردد والوجل في البحث عن الحاج مهدوي لثلاثة أيام  تهمس لنفسها كيف لي الذهاب الى مكان غالبيته رجال وكيف لي أن  أسأل عن رجل بلا إثارة الشبهة وسوء الظن!! وبين الهواجس والإقبال، وضغط الحاجة والرغبة في تنفيذ أمر تلك المهابة الجليلة    قررت الذهاب الى سوق المدينة وقالت لنفسها: سوف أمضي لاسأل عن ذلك الشخص فإن وجدته فذلك دليل على يقينية الرؤيا وصحة الرسالة.

وبالفعل، دخلت السوق ولا تكاد تحملها قدماها من شدة الحياء!! وهكذا هنّ بنات العقيدة ومَن لهنّ في مدرسة الحياء "الزينبي والفاطمي" قدوة وأسوة وذلك هو أثمن وأعلى رصيدا للمؤمنات وحيث زينب"عليها السلام" التي لم يُرى حتى خيالها وعند الاضطرار بدَت كأميرةٍ رغم أسرها لايُرى منها سوى الشاخص ورغم ذلك كان أشدّ عليها من وقع السيف، نعم!! فالمجتمع قد أدار ظهره ونسي تكليفه من الالتفات الى مضامين الستر والعفاف والحياء! المهم دخلت ام بهاء السوق وكان على شكل شارع بعرض عشرة أمتار تقريبا، مسقف وتتدلى منه مصابيح تنير المحلات المختلفة، ومن شدة خجلها قد تيبس فمها وتحشرج الكلام في صدرها، في تلك الاثناء وقف بائع للماء ولد صغير قائلاً: أمي بخدمتك، قالت: هل تعرف الحاج مهدوي البزاز؟!

قال: نعم أمي ومن لا يعرفه فهو ربّ هذا السوق وشيخه، فرحت بعمق ووجل وازداد خجلها، الخجل الذي غادر اغلب بنات مجتمعاتنا وهو الذي يعتبر "هوية المرأة" جاء بها بائع الماء وأوقفها بباب محل صاحبه ، كان يجلس على الأرض وبيده قطعة قماش يقرضها بالمقص، ويتحدث مع شاب على جانبه ثلاثيني العمر ، سلمت عليهما، ردا عليها السلام، لكن "حاج مهدوي" الرجل الذي ناهز السبيعن عاما، بوجهه المنير وطلعته الجليلة، وبعد أن ارسل الطمأنينة في روحها،

قالت: من الحاج مهدوي ؟

قال: انا يابنتي تفضلي

قالت : انا...وقبل ان اكمل .اشار لي ان اسكتي لقد عرفتك ثم نهض من مكانه والدموع تترقرق في عينه وقال: أين كنت منذ ثلاث ايام فقد انتظرتك ياابنتي؟!

فما ان سمعتُ كلامَه حتى اختنقتُ بعبرةِ لم تمكنني من الكلام،

قال: تفضلي ابنتي والشخص الضيف فورا فهم الأمر وانصرف، قال: لا اريد شيئا منك فقط دلّنيي على بيتك! وقدم لي كأسا من الماء استأذنت منه واخذته الى بيتي وقصصتُ عليه امر ابنة الشهيد وما قال طبيبها بشأن حالتها.

ذهب الحاج مهدوي بعد أن تأكد من العنوان، وفي الرابعة عصرا ارسل لي سيارة والسائق هو ابنه وذهبنا الى طبيب يعرفه، اكمل كل ما هو مطلوب من فحوصات وحدد موعدا للعملية في إحدى المستشفيات الأهلية، وكنت مستغربة كيف عرفني؟! وكيف عرف انني منذ ثلاثة أيام في حيرة ولم اخبر احدا؟! رغم ذلك لم اتجرأ لاسأله، وبعد فترة أجريت العملية وشُفيت البنت، وأوعز الى اصدقاء له مقاولين بترميم البيت وإصلاح نواقصه بما يليق وعائلة الشهيد، وفعلا بعد فترة أصبح بيتها من اجمل البيوت، وحدد لها مبلغا محترما في كل شهر يصل لها بيد ولده.

لكنها قررت ان تسأله ذلك السؤال الذي في قلبها،

وقالت: يا حاج بالله عليك كيف عرفتَ بوضعي دون أن نتكلم مسبقا؟!

قال: ابنتي منذ ثلاثة أيام قبل مجيئك جائني بالرؤيا الحاج سلي|ماني ومعه شاب شهيد جميل الطلعة وقال لي: ياحاج مهدوي قد حصل الأذن بتكليفك مساعدة العلوية ام بهاء من أموالنا التي تصل إليك على اكمل وجه.

فكنتُ انا بانتظارك وانت لستِ اول حالة اتكفلها

فعمر عمك هذا قد قضى بفضل الله تعالى نائبا عن كثير من الشهداء وتلك اموالهم ولااملكُ شيئا..

بكت ام بهاء وحمدت الله سبحانه وتعالى على نعمة العقيدة ووسام شرف الشهادة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا نقرأ الدولة و(اللادولة) بالعراق
تزوير الانتخابات وواقع الحال
ما الهدف من اهتمام أمريكا بشمال العراق؟!
الامام السجاد عليه السلام..دروس وعبر
فوضى العملية السياسية وابعاد التغيير/2
الشهداء تجار..لوحة من قصة الشهداء تجار ..
العامري أيقونة ملتقى الرافدين
هل سيشتري غير المنتج الإيراني؟!
الكترونية وبايومترية والمؤامرة امريكية..!
تحالف وانتخابات( حديث الكوستر)
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك