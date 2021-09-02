انتخب الحشد..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

‏المشاركة بالانتخابات البرلمانية العراقية واجب وطني وانساني واخلاقي، وعلى الناخب الشريف أن يعطي صوته للقوائم القريبة للحشد وللفصائل وإلى كل فئة ترفض بقاء الاحتلال فهم الأولى من غيرهم للدفاع عن العراق وشعبه وهؤلاء يسهمون في طرد المحتل من العراق، مشكلة العراق ليست في إجراء انتخابات عادية او مبكرة وليس في وجود نواب وساسة متحزبون.

مشكلتنا ولدت مع ولادة العراق مذهبية قومية منذ عام١٩٢١ بالله عليكم لماذا انحصر الإرهاب ضمن حواضن المكون السني العراقي فقط، لماذا كل قادة عصابات الإرهاب من القاعدة وداعش والنقشبندية وحماس العراق كلهم من ابناء المكون السني العراقي من ضباط وأجهزة الأمن والجيش والمخابرات لدولة البعث دون غيرهم.

لقد أسهم ساسة الشيعة والأكراد في دعم وتقوية ساسة فلول البعث سواء بقصد أو بدون قصد للسيطرة على مناطق الحاضنة السنية من خلال عدم دعم قيادات سنية من ضحايا نظام البعث للسيطرة على المناطق السنية لحرمان فلول البعث من السيطرة من خلال المساجد والعصابات الإرهابية على مدن المناطق السنية.

أنا كنت ربما الكاتب الوحيد الذي انفرد بالمطالبة في دعم زعيم قبلي سني للسيطرة على المناطق السنية، هذا الكلام قلته عبر بي بي سي في يوم استشهاد السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله وكتبته مئات المرات بصحيفة صوت العراق بشكل خاص.

ارتكب قادة المكون الشيعي والكوردي أكبر خطأ عندما رضخوا لتدخلات رامسفيلد في ضم الوجوه الصفراء من ساسة فلول البعث للعملية السياسية وتم إقصاء الصوت السني المعتدل المؤمن بالعملية السياسية.

كل ساسة المكون السني من وزراء ونواب خلال ال١٨ سنة الماضية واجبهم التخريب ودعم الإرهاب وتم اعتقال مجاميع ارهابية مسلحة مرتبطة في صالح المطلك وخلف العليان وطارق الهاشمي ابو صابرين….الخ، بل البزاز كان أكثر صراحة عندما فاز محمد الحلبوسي ضمن قائمته قال له مشاركتنا بالبرلمان لتخريب العملية السياسية وليس للمشاركة في تشريع قوانين.

وقد نجحوا في شل عمل الحكومات والبرلمان، لماذا الكتاب والصحفيين السنة بغالبيتهم ضد الوضع العراقي الجديد الذي سمح الى ابراهيم ونوري وحيدر وعادل ومصطفى بتقلد رئاسة الحكومة؟ لماذا آباء هؤلاء وقفوا ايضا ضد ثورة عبدالكريم قاسم وكانوا أكثر صراحة اعلنوها بكل شجاعة ومن مسجد الإمام أبو حنيفة وقفنا ضد عبدالكريم قاسم لأنه متشيع، العراق دولة فاشلة لأنه يعاني من صراعات قومية مذهبية منذ يوم ولادة العراق عام ١٩٢١، يفترض في ساسة المكون الشيعي إن كانوا أذكياء عليهم الاعتراف بحقيقة وجود هذا الصراع القومي والمذهبي لأن الاعتراف عامل مهم لإيجاد حلول دائمة، ويحصن البيئة المجتمعية للمكون الشيعي من استغفال عقولهم من قبل القوى البعثية والوهابية المكفرة لهم وبشعارات الوحدة الوطنية، السؤال المنطقي متى يتحمل ساستنا مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والشرعية أمام الله عز وجل وأمام الناس لوقف مسلسل القتل والتآمر والاستقواء بالمحتلين ضد شيعة العراق، رحم الله أرسطو قال (العقل الضيق يقود دائماً إلى التعصب).

علينا نستفيد من ما حدث في افغانستان ومن خلال الفضيحة الكبرى بايدن سلم أفغانستان إلى طالبان وقال نحن لم نبني دولة ولا ننشر ديمقراطية ، ينبغي نستفيد من التجربة الأفغانية في ‏دروس كثيرة أهمها علينا التمسك في الحشد هو الضامن لعدم سيطرة داعش على العراق كسيطرة طالبان على أفغانستان، أيضا علينا أن ننصح ونذكر المغفلين من أبناء جلدتنا من جيوش السفارات وبشكل خاص التشرينيون الحلوييون، أن الرهان على أمريكا رهان خاسر، مصالحهم توجب في الغدر والتضحية بأصدقائها وأدواتهم بسهولة.

لذلك نذكر أهلنا وأصدقائنا أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري وخاصة لمن يتبنى شعار الإصلاح والتغيير وإنهاء وجود القوات المحتلة ومحاربة الفساد، عدم المشاركة يعني السماح للفاسدين في الفوز في الانتخابات، هناك تمويل خليجي في مليارات الدولارات في ارباك البيئة الشيعية الحاضنة للتأثير على التصويت للقوى المجاهدة التي هزمت مؤامرة تسليم الموصل في انقلاب حزيران عام ٢٠١٤ والتي افشلتها المرجعية من خلال فتوى الجهاد الكفائي، لذلك علينا أن نصوت لقوائم الحشد والفصائل المجاهدة، وجدت شعرٌ لشاعر أموي يستقرئ المستقبل للوالي (نصر بن سيار) يحذر الأمويين مما سيحاق بملكهم قبل سقوطهم .!يقول فيه:

أرى تحت الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام

فإن النار بالعودين تُذكى

وإن الحرب مبدؤها كلام

فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام.

كل الحملات تستهدف نقاط القوى في البيئة الشيعية بل حتى طيران القوى الكبرى الطامعة قصف مواقع قوات الحشد، سأل الإمام علي ع كيف نميز بين أهل الحق والباطل بزمن الفتن، فقال علي ع انظروا إلى سهام الأعداء فهي ترشدكم إلى أهل الحق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1/9/2021