لكي لاتنسى الاجيال رجال الحق..الشهيد سلام الطالقاني

السيد محمد الطالقاني ||

الشهيد سلام محمود ابراهيم حسون الطالقاني المولود عام 1960 احد الشباب الثوري الواعي , ينحدر من اسرة مجاهدة يعرفها الشارع النجفي ,شارك مع اخوانه الخريجين في حملات التوعية ضد النظام البائد عام 1979, ومن الشباب المؤمن بالحركة الاسلامية .

كان من مهندسي النفط الاوائل في جامعة بغداد , وقد درس الفكر الاسلامي الثوري على يد السيد جواد العذاري بتوجيه من الشهيد السيد محمد باقر الصدر ,وكان كثير التحرك على الشباب, كما شارك في احداث رجب 1979 , مما اثار حفيظة الامن الصدامي فوضع تحت المراقبة لمدة عامين حتى القي القبض عليه داخل اروقة كلية الهندسة في بغداد وتم مهاجمة دار سكناه في حي الحسين في النجف الاشرف وصودرت امواله المنقولة وغير المنقولة وفرهد اثاث سكنه في المنطقة .

وتم اعدامه بمحاكمة صورية راسها المقبور عواد البندر وضيع قبره حتى يومنا هذا

هولاء هم رجال الحق الذين لبسوا القلوب على الدروع وسالت دمائهم من اجل العز والكرامة , فان تناستهم الحكومة التي وصلت الى كرسي الحكم بدمائهم , فلن ينساهم التاريخ مطلقا, وسيبقون رمزا للحرية ومشعلا للاحرار في كل عصر وزمان.