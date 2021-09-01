هلك لطيف جاسم ومن الاردن بنت الجرذ تصفه بالشهيد..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || لم يجف حبر توقيع قرارات مؤتمر جوار العراق وبحضور العاهل الاردني عبدالله هاهي إبنة صدام الجرذ الهالك تصف أحد أسوأ قتلة الشعب العراقي بالشهيد، شر البلية ما يضحك، رغم كل مبادرات ساستنا وتقديمهم البترول وجعل العراق سوق لبيع الطماطم والزعتر والحمص بطحينة الاردني، لأن زراعة الطماطم والحمص الاردني تحتاج إلى تقنيات جديدة لزراعتها وهذه الزراعة ميؤس منها في الأراضي العراقية، رغم كل المبادرات السخية من ساستنا المبجلين لكن تبقى الأردن تستضيف كل حثالات دولة البعث السابقة. هاهي ابنة صدام الجرذ الهالك تؤبن اشر خلق الله وزيرالرفيف والدفيف وبوق إعلام صدام الجرذ والقيادي البارز في البعث المنحل نصيف جاسم، توفي وزير الرفيف والدفيف لطيف نصيف جاسم الدليمي بسبب الشيخوخة وجلطة والذي كان يسكن في خان تربية العجول السمينة «الحوت» قرب مدينة الناصرية في جنوب العراق الذي يضم أكثر من سبعة الاف ارهابي منهم عدة آلاف من وهابية الخليج والشيشان وبعض رؤوس عهد البعث الماضي. رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي دائما يستجيب لطلبات ابناء رؤوس فلول البعث بسرعة البرق، بينما أذان السيد الكاظمي وبقية المسؤولين مغلقة من نداء المواطنين الشرفاء وخاصة ممن عارض صدام الجرذ الهالك ووقف ضده فهذا آيس من رحمة الرئاسات الثلاث والمسؤولين، بل يتفنون في خلق الصعاب والمشاكل للشرفاء لسلبهم حقوقهم وكأن هؤلاء الذين تقلدوا المناصب بفضل تضحيات هؤلاء الشرفاء يريدون معاقبتهم، مناشدة أبن الوزير المجرم لطيف نصيف جاسم أخترقت مسامع الرئاسات الثلاث بدون حجب واستجيبت دعوة باسم نجل لطيف نصيف جاسم، وعلى اثر المناشدة واختراقها الحجب ومن باب قضاء حوائج البعثيين فقد أمر السيد مصطفى مشتت رئيس الحكومة بإخراجه من السجن لأسباب إنسانية، وبدون موافقة أهالي الضحايا وتم عرضه على الأطباء في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد، مع توفير أقصى ما يمكن من رعاية له، تقديرا لجهوده في إساءة معاملة الشعب العراقي ورفض حتى البراءة من أفعال صدام الجرذ بعد سقوطه، وعلى أثر استجابة دعاء نجل لطيف نصيف فقد كتب نجل وزير الدفيف والرفيف(باسم) تغريدة على «تويتر» شكر فيها الكاظمي والكادر الطبي في مستشفى الكرخ الجمهوري الذي خضع فيه لطيف نصيف جاسم للعلاج قبيل وفاته. ولم تنفع الرعاية الطبية التي حظي بها جاسم، وتوفي عن عمر ناهز الثمانين عاماً، سبب الوفاة شيخوخة وجلطة، شغل لطيف وهو قبيح على مدى العقود الثلاثة التي حكم فيها البعث عدة مناصب رفيعة منها رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزير الزراعة، ووزير الإعلام، إضافة إلى عضوية القيادة القطرية، وكان صديقاً شخصياً لصدام الجرذ ويعد أشهر وزير إعلام استطاع تأسيس فيلق من الطبالين والمرتزقة، ونعته راعية الارهاب رغد بنت صدام الجرذ، ابنة دكتاتور العراق الطائفي والشوفيني السابق، في تغريدة وكتبت: «أنعى إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ لطيف نصيف جاسم». هههه تبا لكل مجرم رغم الاجرام ويعتبروه شهيد ههههه شلون شهيد، تبت يدا ابو لهب، مؤتمر بغداد لم يمض عليه ثلاثة ايام وهاهي ابنة جرذ العوجة ومن عمان تصدر بيان تنعي مجرم قاتل للشعب العراقي وتصفه بالشهيد، وشائت الصدف أن أرض العراق تتشرف في عدم دفن لطيف نصيف بها، نعم غيب الموت أحد أسوأ حواشي صدام الجرذ الهالك، هلك بسبب الشيخوخة وأثر جلطة دماغية بسبب تناوله أطعمة دهنية وزيادة وزنه بسبب العلف الجيد في خان تسمين العجول السمينة، زيادة الكولسترول سبب انسداد شرايين وتسبب في اصابته بجلطة دماغية وهو محكوم بالمؤبد والغريب أن جثمان لطيف نصيف سينقل الى الاردن لدفنه هناك حسب وصية له ويبدو أن تراب العراق يرفض ان يدنس بجيفهم يذكر أن صدام بعد دفنه قام أعمام حسين كامل بإخراج جثته واكلتها وألقيت إلى حيوان الحوحو. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 31/8/2021