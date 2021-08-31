كيان العدو الإسرائيلي وسياسة التضليل ..

صابرين البغدادي ||

في الواقع ، قد تزداد مكانة إسرائيل الإقليمية أقوى في مجالين. ربما تفهم دول الشرق الأوسط أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل مهمة للغاية لقدرتها على الدفاع عن نفسها. وعلى عكس إيران وتركيا ، لا توجد لدى إسرائيل أي ذرائع أو تطلعات للسيطرة على الدول العربية-ماذا عن فلسطين المحتلة والجولان ومزارع شبعا ومشروع من الفرات إلى النيل- أو التأثير عليها ، إلى جانب رغبتها في منعها من تهديدها. وبالتالي ، يمكن للدول العربية أن تستفيد بشكل كبير من العلاقات المفتوحة مع إسرائيل لأن إسرائيل تستطيع توفير المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مهمة لهذه البلدان مثل المياه والزراعة والتعليم والصحة. يمكن لإسرائيل أن تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق التعاون الاستخباراتي وكذلك المساعدة الأمنية العلنية والسرية.

إسرائيل ليست بديلاً عن الولايات المتحدة ، لكن هذه الدول ستتمكن مع إسرائيل من بناء مخطط إقليمي يسهل عليهم التعامل مع التهديدات المختلفة. إذا استجابت بشكل صحيح لقرار الولايات المتحدة ، يمكن للعالم العربي أن ينضج ويتعلم التعامل مع مشاكله بمفرده – مع إسرائيل.

من وجهة نظر الولايات المتحدة ، ستزداد أهمية إسرائيل في تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة (وكذلك بالضرورة مكانة إسرائيل كعنصر من عناصر الأمن القومي للولايات المتحدة). إذا قامت الولايات المتحدة بتقييم الوضع بشكل صحيح ولم تدع الصخب من الجناح الأيديولوجي المناهض لإسرائيل على هوامش أقصى اليسار للحزب الديمقراطي يضعف تفكيرها العقلاني والمهني ، فسوف تدرك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقةً التي تعيش فيها. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها للولايات المتحدة شريك جاد ومنطقة انتشار أمامية آمنة. البلد الوحيد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تثق به في مرونة النظام والصداقة. إنها “الديمقراطية” الوحيدة في المنطقة بأسرها ، والتي يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها بالمعنى الأعمق للكلمة. “القيم المشتركة” ليست شعاراً فارغاً ، بل هي أساس التعاون في مواجهة المآزق الصعبة.

لا شك أن قرار الرؤساء الأمريكيين بخفض الاستثمارات في الشرق الأوسط (بشكل أساسي لتوجيه الطاقة والميزانيات إلى الشرق الأقصى) له أهمية تاريخية للشرق الأوسط بأكمله. لا يضمن التحول الأمريكي نجاح الولايات المتحدة في السباق ضد الصين ، لكنه يقوض بالتأكيد شعور الدول في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه في حالة حدوث أزمة ، خاصة فيما يتعلق بإيران وتركيا وفيما يتعلق بـ مكافحة الإرهاب العالمي.

ومع ذلك ، إذا عملوا معاً ، يجب أن تكون الدول العربية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني والتركي. إن إضافة إسرائيل إلى هذا التعهد سيجعل من الأسهل بكثير مواجهة القوى الإقليمية غير العربية التي تتطلع إلى حكم العالم العربي. على إسرائيل أن تستمر في تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بمساعدة الولايات المتحدة. ستبقى إسرائيل حليف الولايات المتحدة الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر في مواجهة التهديدات والتغييرات التي تجتاح المنطقة.

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