المقالات

كيان العدو الإسرائيلي وسياسة التضليل ..


 

صابرين البغدادي ||

 

في الواقع ، قد تزداد مكانة إسرائيل الإقليمية أقوى في مجالين. ربما تفهم دول الشرق الأوسط أن العلاقة المفتوحة مع إسرائيل مهمة للغاية لقدرتها على الدفاع عن نفسها. وعلى عكس إيران وتركيا ، لا توجد لدى إسرائيل أي ذرائع أو تطلعات للسيطرة على الدول العربية-ماذا عن فلسطين المحتلة والجولان ومزارع شبعا ومشروع من الفرات إلى النيل- أو التأثير عليها ، إلى جانب رغبتها في منعها من تهديدها. وبالتالي ، يمكن للدول العربية أن تستفيد بشكل كبير من العلاقات المفتوحة مع إسرائيل لأن إسرائيل تستطيع توفير المعرفة والتكنولوجيا في مجالات مهمة لهذه البلدان مثل المياه والزراعة والتعليم والصحة. يمكن لإسرائيل أن تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم عن طريق التعاون الاستخباراتي وكذلك المساعدة الأمنية العلنية والسرية.

إسرائيل ليست بديلاً عن الولايات المتحدة ، لكن هذه الدول ستتمكن مع إسرائيل من بناء مخطط إقليمي يسهل عليهم التعامل مع التهديدات المختلفة. إذا استجابت بشكل صحيح لقرار الولايات المتحدة ، يمكن للعالم العربي أن ينضج ويتعلم التعامل مع مشاكله بمفرده – مع إسرائيل.

من وجهة نظر الولايات المتحدة ، ستزداد أهمية إسرائيل في تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة (وكذلك بالضرورة مكانة إسرائيل كعنصر من عناصر الأمن القومي للولايات المتحدة). إذا قامت الولايات المتحدة بتقييم الوضع بشكل صحيح ولم تدع الصخب من الجناح الأيديولوجي المناهض لإسرائيل على هوامش أقصى اليسار للحزب الديمقراطي يضعف تفكيرها العقلاني والمهني ، فسوف تدرك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقةً التي تعيش فيها. يمكن للولايات المتحدة الاعتماد.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها للولايات المتحدة شريك جاد ومنطقة انتشار أمامية آمنة. البلد الوحيد الذي يمكن للولايات المتحدة أن تثق به في مرونة النظام والصداقة. إنها “الديمقراطية” الوحيدة في المنطقة بأسرها ، والتي يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد عليها بالمعنى الأعمق للكلمة. “القيم المشتركة” ليست شعاراً فارغاً ، بل هي أساس التعاون في مواجهة المآزق الصعبة.

لا شك أن قرار الرؤساء الأمريكيين بخفض الاستثمارات في الشرق الأوسط (بشكل أساسي لتوجيه الطاقة والميزانيات إلى الشرق الأقصى) له أهمية تاريخية للشرق الأوسط بأكمله. لا يضمن التحول الأمريكي نجاح الولايات المتحدة في السباق ضد الصين ، لكنه يقوض بالتأكيد شعور الدول في منطقة الشرق الأوسط بأن هناك من يمكن الاعتماد عليه في حالة حدوث أزمة ، خاصة فيما يتعلق بإيران وتركيا وفيما يتعلق بـ مكافحة الإرهاب العالمي.

ومع ذلك ، إذا عملوا معاً ، يجب أن تكون الدول العربية قادرة على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني والتركي. إن إضافة إسرائيل إلى هذا التعهد سيجعل من الأسهل بكثير مواجهة القوى الإقليمية غير العربية التي تتطلع إلى حكم العالم العربي. على إسرائيل أن تستمر في تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها بمساعدة الولايات المتحدة. ستبقى إسرائيل حليف الولايات المتحدة الذي يمكن الاعتماد عليه أكثر في مواجهة التهديدات والتغييرات التي تجتاح المنطقة.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيان العدو الإسرائيلي وسياسة التضليل ..
حكمة الأختلاف..!
عودة العراق للحضن كذبة..!
قبل ان تفقدوا مقاعدكم..!
استَفِقْ أيُها الإعلام..!
على هامش الملتقى..!
امريكا سبب كل بلاء والجلاء هو الدواء !
الولايات المتحدة..خيبة الحلفاء.. 
اشكر الله أنك من معسكر الحسين..
أثر الدبلوماسية الرقمية في العلاقات الدولية.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك