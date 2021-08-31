قبل ان تفقدوا مقاعدكم..!

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سلام دليل ضمد || الى الفتح ودولة القانون بقي على الانتخابات القادمة شهر واحد وأيام قليلة وانتم زججتم بمرشحيكم كل يعمل بأتجاهه وتوقعاته لكني قرأت بيتا من الشعر يقول أصابع كف المرء في العد خمسة ولكنها في مقبض السيف واحد نعم هذا ما فعلته الجمهورية الاسلامية في انتخاباتها بعد عام ٢٠٠٠ فالكثير من المرشحين ينسحبون لأجل مرشح اخر فيحقق الفوز لصاحبه وسعيد جليلي خير مثال عندما انسحب قبل ٣ أيام فقط من الانتخابات لصالح السيد رئيس السادات (ابراهيم رئيسي ) في انتخابات ٢٠٢١ طبعا الكثير غيره انسحبوا لصالح الرئيس الحالي فحققوا له الفوز لكني ذكرت جليلي لأنه لم يبقى الا ايام للانتخابات الرئاسية فهو قد شارك في جميع المناظرات وذهب لمؤتمرات وتجمعات في اغلب المدن الإيرانية كذلك بالرغم من إصابته التي أدت الى فقدان ساقه لم يكن الا نحلة تدور اغلب وقتها لتجمع الشهد ولكنه تخلى عن حلمه من أجل الفريق . أيها الاخوة ما زالت دفة السفينة بيدكم . هذه المرة ادخلوا من باب واحدة ولا تدخلوا من أبواب متفرقة كل ما عليكم فعله الجلوس على طاولة واحدة واعادة ترتيب اوراقكم وسحب بعض مرشحيكم لصالح مرشح اخر من نفس الدائرة فلو افترضنا الدائرة (س ) فيها مرشحين واحد للفتح واخر لأتلاف دولة القانون على مرشح دولة القانون الانسحاب من السباق الانتخابي أمام الإعلام لصالح مرشح الفتح من نفس الدائرة وعلى الجهات الداعمة لأتلاف دولة القانون دعم مرشح الفتح كذلك العكس في الدائرة (ص ) وبذلك ستضمنون فوز المرشحين فجماهير الكتلتين سينتخبون المرشح الواحد هذا قبل الانتخابات اما بعدها فسنتحدث لاحقا عن جلوسكم مع التيار الصدري وتبادل الأدوار في كل مرحلة انتخابية قادمة اما ان بقيتم على اصراركم وكل يقول (انه اللي حكيب الديب من ديلو ) كما يقول المصريين او كل يقول اني انا ربكم الأعلى فالنتيجة سيهزم الجمع ويولون الدبر وخير مثال حركة اهل الحق عندما نزلوا للشارع بقائمة صادقون حصلوا على مقعد واحد للنائب حسن سالم وكان من المتوقع حصول واثق العكيلي على مقعد ثاني لكن عندما دخلوا مع الفتح فكانت النتيجة سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة وهذا الكلام لكتلة حقوق ايضا تداركوا الأمر والا ستكونون كما قال الملك الضليل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (لا حظت برجيلها ولا خذت سيد علي ) واني لكم من الناصحين