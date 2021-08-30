المقالات

إيَّاك والغرور فأنه سرطان النفس وعلاجه التواضع والشكر للَّه


 

* د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 كثيرون في هذه الدنيا الغَرورة تأخذهم صعقة الغرور بالذات حتى باتوا يشعرون أنهم بمنزلة الأنبياء فقط لمجرَد أن الله قد مَن عليهم بالشهرة والمعرفة، وبدلاََ من أن يعتبروا ذلك نعمةََ من الله وَجَب الشكر عليها للخالق وبدل أن يزدادون إيماناََ وتواضعاََ وخشوعاََ، وسوَسَت لهم أنفسهم وخدعتهم مرآتهُم وتكبروا واعتبروا أنفسهم أنبياءََ أو اولياء وازدادوا غروراََ حتى باتَ أحدهم يعتقد بشدَّة أنه يجب أن يكون المتلقي دائماََ حتى بإلقاء الصباح الذي هوَ لله، ويعتقد أنه الرجل الذي على الجميع أن يسأله عن حاله ولا يَسأَل هوَ عن أحد.

الشهرة كما الخبز إذا غلفتها بالتواضع دامت طويلاََ وإن غلفتها بالغرور إنتهى مفعولها الإيجابي وتصبح شهرةََ شبيهةََ بشهرة الشيطان واعوانه.

كثير من الإعلاميين في وطننا العربي ولبنان إكتسبوا الشهرة بالمعرفة والكَد والتعب من دون مِنَّة من أحد، وساهموا مساهماتٍ كبيرة وفعالة في إيصال الصوت وتوضيح المُغَطَّى وأهدافه للجميع وتليقُ بهم هذه الحال التي وصلوا اليها ولكن شرطها التواضع.

لأن الشهرة في عصرنا هذا مرتبطة بوسائل التواصل الإجتماعي  المحكوم بقرار ولي الأمر؟ الذي اذا غَضِبَ حظرَك عنها وإذا رضيَ عنك فتحها لك.

والفضاء المرئي أيضاََ له صاحب أمر إذا كنت مِمَن يعملون تحت مظلته؟ فتَح لك آفاف الدنيا عبر الأقمار الصناعية وإذا لآآ، دخلت عالم النسيان بلا عناء.

**إذاََ أخي المغرور إختَلي بنفسك وقرر ماذا ستكون.

فأميرَك علي بن أبي طالب عليه السلام قال للدنيا اذهبي عني فإنِّي... طلَّقتُكِ ثلاث فأنتي غَرورَة.

فَمَن إغتَر إفتضَح ومَن تواضعَ فَلَح.

أسعد الله أو قاتكم.

* د. إسماعيل النجار / لبنان ـ بيروت

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ملاعين الأُمَّة من أبو سفيان إلى بِن سلمان
امريكا واخفاقاتها وهزائمها
الانسحاب والعودة صارت سمة سياسية
إيَّاك والغرور فأنه سرطان النفس وعلاجه التواضع والشكر للَّه
التنافس ألأنتخابي في ميزان الدستور والقانون
حمى التصريحات بين حب الظهور والثرثرة..والفوضى الغير مسبوقة 
أنهم يخشوَن الحسين..!
لعبة الحرب على الإرهاب انكشفت ولم يعد من يصدقها
قواعد اللعبة في الانتخابات ما بعد 2003
ألتطرف ألمرض المُزمِن..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك