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عبد اللهيان..!


 

سلام دليل ضمد  ||

 

الى الوطنيين من ابناء العراق وبصراحة

اشك انكم عراقيين او انكم تملكون ذرة من الأخلاق الاسلامية او حتى العربية فيوم امس وبعد انتهاء المؤتمر الذي عقد في العراق ظهرت للأعلام صورة يظهر فيها السيد عبد اللهيان في الصف الأول  والذي ضحت بلاده بأعز ما تملك (المال والبنون ) للعراق الذي تدعون انتمائكم له وضججتم ضجيج الاملين وصرختم صراخ المستصرخين وقلتم اين انت ياولي الوطنيين ( محمد بن راشد ) كأنكم غربالا يعيب على الإبرة لأن فيها ثقبا واحدا تقدم الرجل خطوة في مؤتمر  بينما تقدم غيره على ارضكم مئات الأميال حتى وصل الموصل بل واعتبرها جزءا من تركيا ولم تنبسوا ببنت شفه

بينما عبد اللهيان تقدم وقدم دمائه وماله لأجلكم ولولاه لكنتم ارذل اهل الأرض تستبيح داعش نساءكم وتقتل أبنائكم وفي نفس الوقت قدمت لكم السعودية الالاف من أبنائها ليفجروا أنفسهم على ارضكم مالكم كيف تحكمون . من المفترض أن تطالبوا حكومتكم الهزيلة بموقف حازم من التدخل التركي وقطع  المياه عن العراق و سؤال الجهات الرسمية عن عدم ارسال دعوى لسوريا  ولو اني اعلم ان الاسد لا يجلس مع الضباع ولا يدخل حظيرة الخنازير ولا ينبح كالكلاب . كان المفروض ان تسألوا الامارات والسعودية عن اخوتكم العرب في اليمن أو على الأقل مخرجات المؤتمر هل كان فيه ما يصلح للظهور الاعلامي الذي يفرح الشعب فهم ابناء وطنكم هل ستصدر لنا باريس عطرها هل تبرع ماكرون ببرج يبنى في بغداد  هل تستطيع الامارات والسعودية والكويت إعادة اعمار الموصل او الرمادي هل طالبت حكومتكم الهزيلة بأرض اغتصبتها الكويت منذ خيمة سفوان ام طالبت بمرور طريق الحرير من وطنكم

عذرا  ايتها الطفيليات لكني تعلمت  من الشاعر عطا السعيدي

الأعور كله اعور مو كريم العين

وابو الجنيب كله بمشيتك لوله

عليمن هل تحابي وكلمت التنكال

شو ياهو اليشخبط كلت صفكولة

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