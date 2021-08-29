باقر الجبوري ||

ماذا لو كانت الكواتم قد وجدت بيد متطوع من الحشد !

او ماذا لو كانت قد وجدت بيد شيعي ( مجرد شيعي في الشارع ) .

ولنقل ماذا لو انها وجدت بيد ضابط من الدمج !!

بمعنى انها لم تكن في سيارة جندي الغربية مع ضابط من الغربية !

هل كانوا سيسكتون !

وهل كانوا سيخنسون !

لا والله !!

وماذا لو وجدت قواعد صواريخ الكاتيوشا في الشعلة او في مدينة الصدر او الحبيبية !

بمعنى انها لم تكن في الاعظمية !

فهل كانوا سيسكتون !

أم يا ترى ماذا يفعلون !

طبعا ... لقامت الدنيا ولما كان لها استقرارُ !!

وماذا لو قتل عدد من افراد القوات الامنية في مداهمة او عركة عشائرية في محافظة العمارة او البصرة او ذي قار وليس في الطارمية او المشاهدة !

فهل كانوا سيسكتون عن ذلك .

وهل كانوا سيخنسون !!

أين ( الدونية الشيعة ) الذين كانوا يطبلون ويزمرون كل صباح مساء متحدثين عن قوى الدولة وقوى اللادولة متهمين ابناء جلدتهم بالمليشاوية والاغتيالات والفساد ويطالبون بحل كل فصائل الح..ش..د من اجل ان يترضى عليهم أسيادهم ببولة يصبونها على رؤسهم لقذرة!

لماذا لم نسمع عوائهم هذه الايام على مسالة الكواتم التي كانت بيد اهل الغربية وسط بغداد .

ولماذا خنسوا عن ذكر راجمة الصواريخ التي كانت محملة بعربة ( ستوتة ) وسط الاعظمية !

ولماذا سكتوا عن استشهاد ابنائنا في الطارمية واليوم في المشاهدة !!

نعم اسود على ابناء جلدتهم !

وامام اعدائهم أحقر من الكلب !

بانت خستكم يا دونية .

تحياتي ...