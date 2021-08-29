نعيم الهاشمي الخفاجي ||

تابعنا انعقاد قمة بغداد ظهر يوم السبت والتي سميت في قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال إن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية، وأضاف أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق».

وأضاف «العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول أو منطلقا للاعتداء على الآخرين».

الحقيقة المرة أن أكثر من ٩٩% من الإرهاب الذي استهدف الشعب العراقي كان بسبب دعم الدول العربية والإسلامية والرشاوي الخليجية بالتعاون مع اللوبي الصهيوني للتآمر على شيعة العراق، شوارسكوف قائد عملية عاصفة الصحراء قالها بوضوح أخطأ الرئيس بوش بعدم إسقاط نظام صدام بعملية عاصفة الصحراء بسبب أخذه مشورات قادة العرب ومن ضمنهم الملك السعودي فهد، هذا الكلام ذكره شوارسكوف في مذكراته عن حرب الخليج الثانية حرب تحرير الكويت، تعامل السعوديين معنا نحن الضباط والجنود الذين رفضنا القتال تحت قيادة صدام الجرذ الهالك على أسس طائفية مقيتة وأنا أحد ضحايا هذا التمييز الطائفي، بقيت في سجونهم أربع سنوات وبعدها مملكة الدنمارك منحتني حق لجوء سياسي.

الملك عبد الله الثاني ملك الأردن صاحب مقولة الهلال الشيعي ومستضيف كل رؤوس الإرهاب من فلول البعث ومن ضمنهم عائلة صدام الجرذ الهالك قال في كلمته خلال المؤتمر إن «اجتماعنا في بغداد يعكس الحرص على سيادة القانون وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للعراق».

لايخفى على أي متابع الهالك الزرقاوي أردني وفي يوم هلاكه اقيمت له مجالس الفواتح في عمان ومراسل الجزيرة بوقتها ياسر أبو هلالة قام بنقل المجالس بالصورة والصوت، المجرم البنا الذي فجر سوق شعبي في مدينة الحلة في محافظة بابل أردني قتل ٣٠٠مواطن عراقي شيعي في سوق شعبي في مدينة الحلة العراقية عام ٢٠٠٦.

لايختلف اي متابع ان السعودية دعمت ماديا رؤوس فلول البعث وأرسلت لنا آلاف الانتحاريين حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية العراقية هلك ١٥٠٠ انتحاري سعودي بالعراق لعام ٢٠٠٦ ولازال سجن الحوت ممتلئة في مئات الذباحين السعوديين مضاف لذلك من تورط بقتل الشيعة بالعراق هم وهابيون نتاج المدرسة الوهابية الدينية السعودية وليومنا هذا تدرس في المدارس المدنية والدينية السعودية فتاوى ابن تيمية التي تكفر الشيعة في الاسم.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قال في المؤتمر إن القيادة السعودية لا تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة، وثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات.

عن أي ميليشيات يتكلم هذا، إنه يقصد قوات الحشد ضمن قوات وزارة الدفاع العراقية التي هزمت المجاميع الوهابية الداعشية، في اليمن السعودية قدمت دعم جوي في معركة البيضاء الى عصابات تنظيم القاعدة الارهابي.

الكاظمي ايضا في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا ساهمت بدعم العراق في محاربة الإرهاب وتعمل على الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده «حريصة على استقرار العراق، وعلينا عدم التهاون في محاربة الإرهاب، ونحن ملتزمون بهذا العمل».

قرأنا الكثير من بيانات الساسة العراقيين في الترحب بالأشقاء والأصدقاء المشاركين في ‎مؤتمر بغداد المحبة والسلام للتعاون والشراكة، وقالوا تمثل هذه القمة خطوة مهمة باتجاه إستعادة دور ‎العراق الريادي في المنطقة والعالم……..الخ.

إن عقد المؤتمرات حول العراق ليست جديدة عقدت قمة شرم الشيخ في حكومة السيد ابراهيم الجعفري، أيضا السيد

المالكي عمل مؤتمر بغداد وصرح انه انجاز تاريخي والعبادي عمل مؤتمر الدول المانحة وصرح انه العراق اصبح جسر للتلاقي وحاليا السيد الكاظمي يقول تعاون وشراكة وحسب تجاربنا خلال ال١٨ سنة أن مواقف العربان تجاه العراق مواقف طائفية، ‏‎لا يوجد قاسم مشترك بين ساسة فلول البعث وحاضنتهم وعمقهم ابمذهبي مع الشيعة والأكراد مهما تهيأت للعراق ظروف عقد المؤتمرات مالم تكون جميع المكونات العراقية تربطها عوامل مشتركة وأبسطها الإتفاق على أن صدام مجرم أجرم بحق الشعب هو وحاشيته نحن ليومنا هذا غير متفقين حول اجرام صدام الجرذ فكيف نتفق على العيش المشترك والأخوة لننظر ماحدث في سبايكر وبادوش والصقلاوية وبشير وماحدث في تفجير الاسواق والمساجد وقتل المواطنين الشيعة على هويتهم المذهبية، علينا ان نكون صريحين عندما نتكلم عن ماحدث ويحدث بالعراق.

قمة بغداد اسمهما قمة دول الجوار تفتقد العنصر السوري الاقرب الى العراق من كثير من البلدان المشاركة والتي دمرت العراق وسوريا، بلا شك ستكون قمة استعراضية أكثر مما هي عملية وأن العرب تعودوا على مثل هذه القمم.

‏‎مؤسف جدا أن نعول على مؤتمر فاشل فارغ من أي مكسب للعراق.. مصر والأردن دول فقيرة، السعودية قطر الإمارات دول حواضن الارهاب، تركيا معتدية على العراق لازالت قوات تركيا في بعشيقه بل وزير الدفاع التركي اكار خلوصي يوم امس صرح أن قوات بلاده نفذت عمليات بعمق ٢٠كم داخل الأراضي العراقية.

من المؤسف أن عنوان ‏المؤتمر المنعقد في بغداد عنوانه مؤتمر دول جوار العراق والحقيقة غالبية الحضور مثل فرنسا الإمارات وأمر..يكا ومصر ليست مجاورة للعراق وتم استبعاد سوريا، من منع سوريا هي نفس الدول المتدخلة بالعراق وسوريا، هذه الدول الطامعة المتآمرة على العراق هم من رفضوا حضور سوريا غالبية الحاضرين هم سبب تدهور دمار العراق.

‏المتتبع الى احداث العراق منذ عام 2003 لحد الآن الكثير من المؤتمرات عقده الغرض منها مساعدة العراق في الخروج من أزمته، أتذكر منها مؤتمر مدريد، مؤتمر الكويت، مؤتمر الإمارات وشرم الشيخ وبغداد، لم نلمس أي تغيير على أرض الواقع تجاه الوضع العراقي لا زال المواطن العراقي يتعرض للمضايقة في المطارات والجمارك الأردنية إذا كان مواطن شيعي، لازالت عائلة صدام الجرذ ورؤوس القوى الداعمة للإرهاب تقيم في الأردن ومصر ليومنا هذا، لازالت السعودية تدرس تكفير الشيعة في المدارس السعودية ولازال الاعلام السعودي والصحف مثل صحيفة الشرق الأوسط السعودية بشكل يومي تتهجم على المكون الشيعي العراقي وبطرق مبتذلة وأنا متابع يومي لهذه الصحيفة.

لربما هناك بوادر من عقد المؤتمر لإيجاد تقارب سعودي ايراني وهذا التقارب لايجدي نفعا في رئاسة هاشمي رفسنجاني تطورت العلاقات مع السعودية ورغم ذلك خطيب الحرم المكي السيدسي تهجم على رفسنجاني عندما رآه دخل للمسجد النبوي الشريف بمعية الملك السعودي عبدالله النتيجة تم السماح الى السديسي بشتم الشيعة مرة ثانية بعد عام ٢٠٠٣ نتمنى وجود تفاهمات إقليمية تصالحية مهمة في المنطقة بقمة بغداد، السعودية بنت علاقات جيدة مع طيب أردوغان وتم تقريبه من قبل السعودية والخليج ودعموا الارهاب بالعراق وسوريا عبر تركيا لكن رغم ذلك دعموا ومولوا محاولة انقلاب عسكرية كادت تطيح في اردوغان، عمر البشير قدم خدماته للسعودية وأرسل جيوشه الى قتل الشعب اليمني النتيجة تم تجنيد جنرالات من الجيش السوداني وتم الاطاحة في عمر البشير بتمويل سعودي، في مصر الشيخ مرسي نشر الوهابية بكل قوة وشارك في حرق سوريا لكن المال السعودي مول انقلاب الجنرال السيسي ضد مرسي، قطر تربطها علاقات عقائدية وقبلية مع السعودية حيث دين قطر وهابي وأمير قطر من أحفاد محمد عبدالوهاب التميمي مؤسس الفتنة الوهابية وعلاقة محمد عبد الوهاب وأحفاده الذين يتكنون في ال الشيخ علاقتهم حميمة مع آل سعود ورغم كون أمير قطر وهابي وحفيد الى محمد عبدالوهاب كادوا يغزون دولة قطر وتم محاصرة قطر سنوات لولا دعم إير..ان لدولة قطر لما بقيت قطر، فهل ساسة المكون الشيعي العراقي لديهم علاقات حميمية مع السعودية افضل من علاقة عمر البشير وامير قطر بالعائلة السعودية، بالتأكيد لا، ورغم علاقات البشير وأمير قطر مع السعودية النتيجة تخلت عنهم وتآمرت عليهم، فهل الساسة العراقيين الشيعة يعون هذه الحقيقة أم أنهم قوم لايتعضون بما حدث ويحدث بالمنطقة، الاف الذباحين في خان تربية العجول السمينة في الحوت من الجنسيات الخليجية الوهابية هو مصداق حقيقي لحجم كراهية الدول الوهابية لكل من هو شيعي، الطائفي ليس بالضرورة أن يكون متدين فصدام جرذ العوجة ايضا يدعي انه علماني لكنه مارس كل أنواع الطائفية والشوفينية بحق الشيعة كان يتعمد في إقامة حفلات الزواج الجماعي في يوم العاشر من محرم نكاية بالشيعة مضاف لذلك تقرير بسيط ضد أي مواطن شيعي يكون مكانه في المقابر الجماعية، الطائفية انتماء ونهج في تجربتي العملية خلال الاربعين سنة الماضية منها تجربة ٣١ سنة خارج العراق عشت وصادقت وتحاورت مع المئات والاف الاشخاص من الديانات والمذاهب المختلفة ومنهم من المذاهب السنية من العراق والخليج والشام وشمال أفريقيا وجدت التطرف المذهبي تجاه الشيعة موجود عند ناس كتاب وصحفيين يدعون العلمانية واليسارية بشكل جدا قبيح أسوأ من الأشخاص المتدينين المتطرفين.

لنتعظ من الحدث الأفغاني، العراق يعاني من صراعات قومية ومذهبية ولدت مع ولادة الدولة العراقية عام ١٩٢١ وليس وليدة اليوم لذلك المطلوب تطبيق نموذج حكم فدرالي جديد يجمع كل المكونات ضمن أقاليم مختلطة مذهبيا وقوميا ودينيا وعلينا أن نقف ضد تجزئة العراق وضمان وحدة اختيارية وليس قسرية تجعل من العراق بلد مزدهر يعيش بسلام وأمان.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/8/2021

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