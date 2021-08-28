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وخزة.. (صفّي) النية..!

107 2021-08-28

 

ضحى الخالدي ||

 

ما سر تأكيد الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء الكويتي على إجراء الانتخابات المقبلة كحدث مصيري؟؟!!

العراق بلد ديموقراطي وهذه هي الانتخابات النيابية الخامسة، وهي شأن داخلي.

هذا الموقف الداعم كنا ننتظره في اول انتخابات للجمعية الوطنية عام ٢٠٠٥، وليس الآن

هل سيعلمنا الدكتاتور ومشايخ الصحراء أهمية الممارسة الديموقراطية؟!

(لأن كان جاسم الخرافي وأحمد الطباطائي والأمير، كلما يضوجون يحلون مجلس الأمة ويسوون انتخابات جديدة.وممكن مرتين بالسنة كلما يغير الجيش زيّه بين الصيفي والشتوي)

لو السيسي يعلمنا؟!

كفوا عنا الإرهاب وتخريب الاقتصاد القادم من الصحراء، ونكون شاكرين.

وزير الخارجية السعودي يطالب  بسحب السلاح المنفلت من الميليشيات!!

لو كان عادلاً ومنصفاً وسحَبَ  السلاح من دواعشهم وربائب القاعدة، وسلّم المطلوبين، ومنع الفتاوى والتمويل وجفف منابع الإرهاب ومنع التسلل عبر الحدود، ودعا الى تنفيذ الإعدام بال٥٠٠٠ إرهابي مدان محكوم سعودي في العراق.

(صفّي) النية

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