الدولة تحرق أبناء الجنوب والوسط!!!

مازن البعيجي ||

رسالة الى جناب الاخ محافظ البصرة المحترم المهندس اسعد العيداني ..

أنا لا اعرف عنك الكثير، ولا لمن تنتمي، ولاأعرف عن عقيدتك وتوجهك، ولا احتاج منك او من غيرك شيئا ، لكن أمام قلمي موقف، وانا نصير المواقف الشريفة والمحقة..

الموقف.. أنك بعد أن فهمت المؤامرة على الجنوب، ولعل أنت من يعرف كواليس تلك المؤامرة! لكن مرات الإنسان يحتاج أحيانا لاتخاذ قرار وقد يكون فيه خسائر أمور مقابل شجاعة اتخاذ هذا القرار ، وأنا أراك بتصرفك هذا قد علمتَ كل ما يترتب على قرار فتح المنفذ ( الشلامچة ) من أجل ادخال الخضروات والمُؤن الضرورية التي بدأ الفقير يصرخ من غلائها وليس من أجل إيران كما سوف يصوّره البعض الحاقد والبغيض والمملوء لؤم على إيران! بل لأن المخطط هو إشاعة الفقر وتجويع وإذلال عوائل الجنوب وأولها بصرة التضحيات والشهداء بالنفط والرجال.

وأود أن اذكّرك وانت من العوائل المضحية زمن النظام البائد بما يقوله السيد محمد باقر الصدر "قدس سره الشريف" ذلك الفيلسوف والفذ "بأن الشعب اقوى من الطغاة" فالشعب الذي استأمنك على مقدراته، بل على كرامته هو شعب يستحق منك كل شيء وكل ثمن ممكن تدفعه، هذا الشعب الذي تريد فك الحصار عنه وتخليصه من مؤامرة حقيرة سنية كردية وبعض أطرافها بني الجلدة، سوف يقف معك ولا ينسى ما فعلته لأجل حفظ كرامته من لقمة العيش التي أصبحت صعبة على متوسط الدخل فكيف بمن هو صعب عليه كيلو الطماطم ب ٢٠٠٠ دينار؟!

من هنا انا اشيد بهذا الموقف، وموقف المكالمة التي تسرّبت إن صحّ ماجاء فيها انك وأحد الوزراء المعترضين على تصرف هو موقف آخر، ونقول لهذا الوزير ومن استوزره، في افواهكم التراب وأن الجنوب يحتضر ولا شريف منكم ينطق ببنت شفة!

قرارك شجاع وصائب ولابد على الشرفاء الوقوف وجعلها قضية رأي عام في حال منعه منها، كفى استهتار بكرامات اهل الجنوب والوسط منبع التضحيات والمال!

دعوتي هذه الى كل مواقع التواصل الإجتماعي الصوت الهادر في وجوه الفاسدين، التركيز على هذا الامر في حال صحته وعلينا كشف المؤامرة الحقيرة التي تستهدف الجنوب والوسط وإيران!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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