المقالات

ستخسر لا مُحال..!


 

مازن البعيجي ||

 

ايها الفاسد أيها الخائن! لأن الله الجبار العظيم لا يُسلّم دينه بيدك وأمثالك وأنت تقف ضده، وضد المؤمنين لسبب بسيط

(إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) الحج ٣٨ .

ما أنت به هو غفلة وتسليم واستسلام للشيطان الرجيم يجعل منك أداة لضرب الإسلام وقيم السماء! فخيانة الإسلام والشيعة ومحاولة تغليب الأعداء هو جريمة، سواء كان بمحاربة مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة والتي راح فداء لها عينة عظماء المذهب من العلماء، أو إهانة القوى العقائدية التي قامت وتأسيت بفتوى مرجع كبير أيده عليها جميع فقهاء الشيعة، والرأي بهما الاثنين واضح! بل والعداء لهما أيضا واضح وما هو إلا قرار سفارة وعملائها في المنطقة. قد يظن البعض أنه اذكى من الخالق المطلع، وأن مثل ملك المال والمناصب ممكن يغير في منطوق الآيات التي تبشر بخسارة الفاسدين والمتكبرين!

(قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة ٢٤ .

إن العالَم ووجوده الفلسفي منوط بتحقيق أهداف رسمها خالق الكون، لا يمكن أن يعطلها لأجل فاسد هنا وشهواني هناك، نعم يخضعون لاختبارات عديدة.

(إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ) الأنفال ٤٢ .

ستخسر لامحال وكل منافق تارك لدين الله سيخسر ايضا!!!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جمال الابتلاء في عالم الأحياء لنيل الرتب
ستخسر لا مُحال..!
الانتخابات العراقية بين الإجراء والتأجيل
السيسي والوعي الديني
الكتابة..ومعانيها..!
الأنتخابات..وضرورة المشاركة والتغيير 
التيار الصدري يغادر مربع الإنسحاب..! 
العتوي الأسود..!
الانسحاب والعودة ومابينهما ..!
وثيقة الحد الأدني من الإجماع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك