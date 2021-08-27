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فنتازيا نقاشية ..!

136 2021-08-27

  جهاد النقاش ||   ١- وزارة الصحة: العراق يخرج من موجة كورونا الثالثة ويدخل الرابعة/ واحنه ظالين موجة تجيبنا وموجة تودينا! ٢- الكمارك تصادر شحنة كواتم قادمة من الإمارات، ويتم اعتقال ضابط جيش يحملها/ فتقوم الحكومة بحملة تفليش البسطيات! ٣- أمريكا تبدع بتدريب الجيوش/ على الهزيمة!  ٤- أنباء غير مؤكدة عن نية الذين تظاهروا لأجل الانتخابات المبكرة/ أن يتظاهروا لتأجيلها!  ٥- اجتمع بحكومته لحل أزمة الكهرباء/ فغيروا اسم الوزارة فقط! ٦- نواشيط تشرين يدافعون عن موقف أهل الأنبار لأنهم حريصون على محافظتهم/ ويعادون الحشد وهو من حفظ العراق!  ٧- فقط في العراق دعاية مرشح البرلمان/ تبليط شارع! ٨- خلية الإعلام الأمني ع العطسة تنزل بيان/ وتغلس ع العمليات العسكرية التركية!  ٩- يكلك احنه مو ضد الحشد ضد القادة/ وهمه حتى باسم ما سلم منهم!  ١٠- شو ما صار شي يبو علي الشيباني/ شني كاعد نايم! • سؤال الفنتازيا: ؟!...من هو؟!. فمن هو؟
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