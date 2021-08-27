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من باب الواقعية السياسية وليس دفاعا عن إيران


 

حسن العگيلي ||

 

العميد السعودي حسن ظافر الشمري يقول ان أسلحة إيران كارتونية!!

اقول للعميد

على الاقل إيران حاولت ومازالت تحاول ان تؤسس لها اسم وعنوان في مجالات الطب والتصنيع العسكري والمدني والبحث العلمي ومختلف مجالات الحياة ووصلت تقريبا الى حد الاكتفاء الذاتي في ميادين كثيرة .

لكن نحن العرب اين؟؟؟ وإلى أين؟؟؟

حتى حين تهدد السعودية إيران هي  تتكئ على الإسرائيلي والأمريكي!!

إيران تحافظ على نسيجها الاجتماعي وروح المواطنة وحقوقها مكفولة بقوانين وحقوق دستورية .

انتم ماذا فعلتم بالعراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا سخرتم كل إمكانياتكم المادية لتمزيق تلك البلدان وتفتيت اهلها.

إيران يعيش فيها اليهودي والمسيحي والسني والشيعي والصابئي .

وانتم تكفرون اهل الإسلام لأنهم فقط يخالفونكم في فقه أو رأي!!  بل السعودي مثلكم تتربصون به الدوائر لا لجرم سوى أنه شيعي أو سني مالكي او اشعري!!!

 

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