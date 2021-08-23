رسالة الى ابطال الحشد الشعبي

عامر جاسم العيداني ||

أن تأسيس الحشد الشعبي الذي جاء بفتوى المرجعية للدفاع عن أرض العراق وشعبه ، وحقق معجزة تاريخية في حفظ الوطن من شر الدواعش وأصحاب الفكر المنحرف .

أن الحشد الشعبي حصل على الشرعية القانونية من خلال ممثلي الشعب في مجلس النواب وأصبح من اجهزة أمن الدولة الرسمية ، حيث يعمل حاليا إلى جانب القوات الأمنية الأخرى بحماية ارض الوطن وشعبه وكل يوم ينزف دما ويروي بها أرض الفراتين ليزرع شجرا مثمرا من الأمن والاستقرار بدحر الدواعش وما تبقى منهم .

ونحن هنا نوجه لهم رسالة حب وتقدير وثناء ، ورحم الله شهدائنا وجرحانا من أبناء الوطن الذين يجاهدون تحت لواء الحشد ، ان هذه الدماء الزكية التي تسقط كل يوم من أجل الدفاع عن مقدساتنا تحتاج الى ظهير يحميها وتاريخ يحفظها على مر الزمن .

واقترح على ابطالنا المجاهدين من القيادات أن تعمل بإتجاه آخر على الأرض وهو القيام بعملية البناء في المدن المحررة والتي ينشط فيها الدواعش، وهو القيام ببناء مراكز للشباب وملاعب رياضية ومكتبات من أجل تنويرهم وتوعيتهم وابعادهم عن الفكر التكفيري الذي اخذ مساحة كبيرة من مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن يكونوا ظهيرا متنورا للحشد الشعبي ، بالإضافة إلى بناء مدن للألعاب لتسلية ابنائهم وبناء مراكز اجتماعية نسوية ليكون للمرأة دورا قياديا في المجتمع وتأخذ زمام الأمور في بناء الطفولة لنحصل على أبناء صالحين يخدمون بلدهم ويحافظون على شعبهم .

اخيرا ادعو الله ان يحفظ أبناء الحشد ونشد ازرهم لما فيه الخير والصلاح وزرع بذرة الخير بدل وضع الاصبع على الزناد فقط ، وتكون الأيدي ايضا للبناء والإعمار .

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