المقالات

الاتفاقية مع الصين في سلم أولويات الفتح!!.

96 2021-08-23

 

محمد العيسى ||

 

سعى تحالف الفتح منذ البداية على الاهتمام بالاتفاقيات الاقتصادية والخدمية التي تصب في مصلحة العراق ،وكان الدكتور عادل عبدالمهدي اول من أرسى قواعد هذا النهج والبرنامج الاستراتيجي الذي سيسهم بحل مشكلات العراق عبر سلسلة تفاهمات مع الصين وألمانيا ،وكان الأمر مهيئا تماما للتنفيذ إلا أن الذي حصل  في تشرين من عام ٢٠٢٠حال دون الوصول إلى تلك البرامج والتفاهمات بسبب التظاهرات الصاخبة التي عمت المدن العراقية والتي كانت تحركها وتمولها امريكا وبعض دول الخليج .

أن النواشيط الذين كانوا يؤجحون الشارع العراقي ويعزفون على اوتار الفاقة والحرمان وضعف الخدمات كانوا يدركون تماما أن هذه الاحتجاجات لم تكن مطلبية بقدر ماكانت سياسية ،هدفها إسقاط حكومة عبدالمهدي التي استقلت بقرارها وذهبت للصين لعقد اتفاقيات اقتصادية استراتيجية كانت ستنقل العراق نقلة نوعية كبيرة وتجعله في مصاف الدول المتطورة وذات الدخل العالي ،وكانت ستحرر العراق من اعتماده على النفط كمورد أحادي للعراق ،عبر سلسلة اتفاقيات اقتصادية كبيرة وعبر ربط العراق بطريق الحرير الاستراتيجي.

أن كل ذلك كان مفهوما بالنسبة لمنفذي المشروع الأمريكي ،ولكن الغاية كانت أكبر من مصلحة الشعب العراقي وازدهار مستقبله .

فجأة انهار كل شيء ،اغلقت المدارس واهين المعلم ،اغلقت الدوائر واجبروا مدراءها على الاستقالة ،احترقت الشوارع بالاطارات ،،هوجمت مصافي النفط ،وتعطلت الحياة ،واصبح المواطن لايأمن على نفسه ،صلب الاطفال في الساحات العامة وحرقت مقار الأحزاب ،وصار محررو العراق من أبطال الحشد خونة وسراق وغير ذلك ..

هذه كلها كانت ارهاصات المرحلة السابقة عندما كان الدكتور عادل عبدالمهدي رئيسا للوزراء.

ترى ماالذي ارتكبه عبدالمهدي غير التفاهمات مع الصين لعقد اتفاقيات معها ؟

ومن أحرق الشارع في حينها عليه أن يتحمل مسؤولية الإخفاق في هذه التفاهمات امام الأجيال  .

أسقطت حكومة عبدالمهدي من قبل الذين ينادون اليوم بالاتفاقية الصينية ،ولكن بعد أن حققت الإدارة الأمريكية هدفها بجعل العراق تحت هيمنتها وسطوتها وبارادة شعبية ،نعم بإرادة كل الذين خدعوا واسقطوا الحكومة السابقة أو الذين اججوا الشارع من النواشيط والعملاء .

سقطت حكومة عبدالمهدي ومازال تحالف الفتح مصرا على الاتفاقية مع الصين إدراكا منه بقيمة هذه الاتفاقية وأهميتها ،ولكن هذه المرة سنعيدها ونكررها .

هل تخدع الناس مرة أخرى ،؟

أن الشعوب التي تؤازر حكوماتها وكياناتها الوطنية هي التي ستنتصر في النهاية ،وان الشعوب التي تبيع أوطانها للمستعمرين والعملاء ستذهب إلى قاع الجحيم .

أن مااردتموه  حققه لكم الفتح ،

وهو قد وضعه في سلم أولوياته ،عبر تفعيله التفاهمات حول الاتفاقية مع الصين والباقي انتم من سوف تقررونه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتفاقية مع الصين في سلم أولويات الفتح!!.
ماذا لو ؟!
السياسة؛ فن الأخلاق إلا في العراق..!
الدولة العراقية وبريطانيا وعصبة الامم
مائة عام من "الدولة"
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
لما لا يهاجر الفرد العراقي ؟!
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
كد كيدك..!
ابو هادي يزيدها جرعة!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك