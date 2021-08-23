نقابة المهندسين في ذي قار: انين الحاضر وحنين الماضي

المهندس عبد الكاظم حسن الجابري ||

تشكل النقابات المهنية ركنا مهما من اركان العمل التنظيمي في الدول, وهي –النقابات- وان كانت تصنف على انها مؤسسات شبه حكومية الا انها لها دور كبير في تقديم الاستشارات والرؤى للحكومات وقد تصل احيانا الى حد صناعة القرار.

تعد النقابات ايضا بيتا جامعا لمنسوبيها من المهنيين الذين تنطبق عليهم شرط الانتساب والحاملين للتوصيف الخاص بالنقابة, لذا هي تكون مسؤولة عن المطالبة بحقوقهم وتنظيم شؤونهم, والعمل على تعضيد دور افرادها في المجتمع بصورة عامة وقي مؤسسات الدولة بصورة خاصة, كما ان النقابات تقدم الخبرات والكفاءات اللازمة من بين ابناءها لوضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه الحكومة والمجتمع على حد سواء.

تمثل نقابة المهندسين في ذي قار رافدا من روافد البناء في المحافظة, فقد اسهمت هذه النقابة بتقديم العون والمشورة للحكومات المحلية المتعاقبة, كما انها غدت ذات دور مهم في ما بعد 2003, لما قدمته للمحافظة من خبرات واستشارات وفحوصات هندسية وخبراء قضائيين وخبراء نزاهة من خلال مهندسيها الاستشاريين ومكتبها الاستشاري ومختبرها الانشائي.

منذ وطئت قدماي نقابة المهندسين عام 2003, كان مكانها هذا الكائن عل ضفة نهر الفرات الشاق لمركز الناصرية الى صوبين عبارة عن بيت جامع لنا نحن المهندسين الشباب, فمن خلالها حصلنا على فرصة عمل, وتعرفنا على اساتذة كبار غذونا بالنصح والارشاد لنشق طريقنا في عالم الهندسة.

كما ان نقابة المهندسين لها دور كبير في الاعمار, من خلال مصادقتها عل الخرائط والتصاميم المعدة لبناء الدور السكنية والعمارات التجارية والمشاريع الاستثمارية.

تفاجأنا قبل ايام بقرار للحكومة المحلية بإزالة التجاوزات من على ضفتي نهر الفرات, وهو بطبيعة الحال قرار محترم ومهم وذو ابعاد حضرية لإزالة التشويه العمراني من ضفتي النهر واحالته الى منتجع حضاري على شكل كورنيش جميل يعد متنفسا لأهل الناصرية, لكن المفاجئ في هذا القرار هو اعلان ازالة مقر نقابة المهندسين ونقابة الاقتصادين العريقتين الضاربتين جذورهما لعقود في هذا المكان.

الحقيقة اننا لا ندري سبب ازالة هاتين النقابتين, وهل هن متجاوزتين حقا ام ان موقعيهما هو وفق القانون النافذ, وان كانتا وفق القانون فلماذا تتم ازالتهما؟ وان كانتا ليستا تحظيان بسند قانوني, فاللازم هنا ان توفر الحكومة المحلية مكانا بديلا لنقابة المهندسين واختها الاقتصادية, مع اعطاء مدة مناسبة للنقل كون ان نقابة المهندسين ترتبط ارتباطا مباشرا بمصالح الناس, من خلال تسيير ومصادقة خرائط البناء الخاصة بالمواطنين.

املنا كبير بحكومة ذي قار المحلية الموقرة ان تأخذ وضع النقابة على محمل الجد, والسعي الى عدم صدور قرار قد يضر بمهندسي المحافظة والمواطنين على حد سواء.