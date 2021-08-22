المقالات

الحشد يموت والسياسي يجامل !!!

111 2021-08-22

 

زيد الحسن ||

 

مثلث الموت ، طريق الموت ، اسماء اطلقت على مناطق في شمال وشرق العاصمة بغداد بعد الاحتلال الاميركي للعراق ، مناطق كانت للمقاومة وتحولت بعدها ملاذاً امناً للارهاب وبحماية سياسية .

لايكفي وغير مهم ان نقول انهم ابطال وانهم سطروا اروع ملاحم البطولة في سجل التاريخ ، نعم هذا لايكفي ابداً لانها حقيقتهم ، حقيقة ابطال الحشد ، لكن علينا الحديث عن من يغدر بهم ، اي نوع كان من انواع الغدر ، فلا مجال للسكوت بعد اليوم وهذا الدم الطاهر يراق بلا سبب.

سياسي في منصب رفيع في الدولة يدلي بتصريح ويشير اشارة خجولة لا تتناسب مع حجم الكارثة ، يشير الى ان السبب في استشهاد عناصر من الحشد في منطقة الطارمية ، هو ممانعة بعض السياسيين من اقتحام المنطقة و تجفيف بؤر الارهاب فيها ، ويقول السكوت بسبب المجاملات السياسية ، ويعلن شجبه و استنكاره لهذا الفعل .

لا يا اخي لا ، تصريحك اثار غضبنا ، واثار حفيظتنا ، انا اخاف واخشى على حياتي من ذكر الاسماء ، فقلمي لا حصانة له ، ولا املك دولارات ادفعها بدل السجن ، انت ممن تخاف ؟ لم لا تقول وبكتاب رسمي ان فلان وفلان هم من يعرقل اقتحام وتنظيف البلد من الارهاب ، لم انت تلمح ولا تنطق بالحقيقة كاملة ، ومعروف عنكم الشجاعة والاقدام ، فمن الذي يمنعك ؟ الحصانة ملك لك ولديك ، الشارع لك فيه من الانصار الكثير الكثير .

ذاكرتنا مشبعة بتسميات مناطقنا تسميات مميتة ، وحتى خوفنا من عودة الطائفية قد ذهب و ولى ، لاننا استوعبنا الدرس ، وعرفنا من الذي يتلاعب بنا ، ونحن لانجامل ولا نستحي من الحق ، نحن فقط ينقصنا الدليل القاطع ، والبرهان الناصع ، وهذا ماتملكونه انتم ايها الشرفاء من ساستنا ، ارجوكم يكفي استخفاف بدماء ابنائنا الابطال ، فغدا سيكون حساب عسير عليكم لو تعلمون .

متى نرى تسمية الاشياء بمسمياتها ، متى يستفيق الجميع شعباً  وسياسيين ، لا الشعب ينهض ويحاسب ، ولا السياسيين ينتفضوا ويطهروا صفوفهم من الخونة ، ويبقى الدم كل يوم يسقي ارض لم تعد لنا وطن ، ارض اصبحت تكرهنا نحن من يمشي عليها ، سكوتنا جميعاً اصبح مخجلاً جداً ولايليق بانسانيتنا ابداً ، سكوتنا جبن مابعده جبن ، وعار مابعده عار ، ولا تلمني ايها السياسي المنتقد ، فقولك اعتبره انا هواء في شبك ، ولايتعدى كونه استنكار يشبه استنكار الحكام العرب منذ اول يوم في احتلال فلسطين ، ونحن لا نملك هذا الصبر الطويل ، نحن كشعب سنستفيق ، ونحاسب كل خائن ، وكل من سبب الاذى لحشدنا وكان السبب في اراقة الدماء .

الشرفاء في كل العالم يرفضون ان يموت الحشد ، الشرفاء سيقفون مع الحشد ، والسياسي الخجول سنعرفه عاجلاً غير اجل ولن نخجل نحن من ذكر الاسماء حينها وهذا وعد .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تهجير أهالي الطارمية رحمة لهم..!
هل من أذن صاغية؟!
امريكا  سيدة الكذب..!
زينب الحوراء شموخ وإباء
اعتقال منسبين لديهم أسلحة كاتمة ببغداد..!
كربلاء يوم ساحة السجود في الزمن الأول ويوما اخر للفتح
الحشد يموت والسياسي يجامل !!!
الطارمية تهدد أهل السنة!
نحو تسليح حديث ومتطور للحشد الشعبي المجاهد
نحن الدولة و ابنائها..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك