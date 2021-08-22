المقالات

دواعش السياسة والخوف من تخلي أمريكا عنهم

77 2021-08-22

 

مهدي المولى ||

 

 منذ انسحاب القوات الأمريكية  من أفغانستان وتخليهم عن عملائهم  ودواعش السياسة  اي جحوش وعبيد صدام الذين تخلوا عن عبادة صدام وعبدوا آل سعود وأصبحوا  عبيد وجحوش  آل سعود  لكن شعبنا لا زال يطلق عليهم عبارة عبيد وجحوش صدام فهؤلاء ربطوا مصيرهم وبقائهم   ببقر أمريكا وكلابها آل سعود  وهذا يعني ان آل سعود يمدوهم بالمال والطعام وأمريكا تحميهم وتدافع عنهم

لكن انسحاب القوات الأمريكية والتخلي الكامل عن عملائها في أفغانستان   الذين ربطوا أنفسهم بأمريكا فلم  يبنوا دولة ولم يخلقوا ديمقراطية  طيلة عشرين سنة لهذا عادت طالبان بدون  أي مقاومة تذكر فهذا الانسحاب والتخلي الغير متوقع هز وحير عقول دواعش السياسة  أي جحوش صدام وعبيده في شمال العراق وغربه  الذين ربطوا بقائهم وقوتهم  بالقوات الأمريكية في العراق وبأموال  بقر أمريكا العوائل المحتلة للخليج والجزيرة  وفي المقدمة عائلة آل سعود

حيث بدأ تحالف وتعاون بين  جحوش صدام وعبيد صدام وشكلوا جبهة واحدة مقرها أربيل   وجعلوا منها قاعدة تجمع لكل من يريد بالعراق شرا ومركز انطلاق لتدمير العراق وذبح العراقيين فجعلوا من شمال العراق حاضنة للقواعد الأمريكية والتركية من أجل حماية جحوش صدام من غضب الشعب في شمال العراق   كما حدث لهم في عام 1996  إلا أنهم استعانوا بالطاغية وعبيده  وتمكن من احتلال أربيل وذبح شباب  أربيل الأحرار سبي النساء ووزعهن على عبيده   وأعاد جحوشه الى أربيل ووعدهم بتحرير كل شمال العراق وتسجيله باسم جحوش صدام 

 وبعد قبر صدام التجأت جحوش صدام وعبيده الى أردوغان الى إسرائيل  الى أمريكا الى  آل سعود وكلابهم الوهابية القاعدة داعش وأكثر من 250 منظمة إرهابية  وهابية كلها ولدت من رحم ال سعود وكلها تدين بالدين الوهابي  فهذا المعسكر الرباعي يعمل وفق خطة واحدة وبرنامج واحد هو حماية إسرائيل والمصالح الأمريكية الغير شرعية والدفاع عنها  والقضاء على أي نهضة عربية إسلامية  وجعل العرب والمسلمين بقر حلوب  وكلاب حراسة لهم كما هو شأن   العوائل المحتلة للجزيرة والخليج  مثل آل سعود وآل نهيان وغيرها

 نعود الى جحوش صدام في الشمال الذي يمثلهم البرزاني  ومجموعته وعبيد صدام في الغرب الذي يمثلهم بعض الساسة في البرلمان في الحكومة في رئاسة الجمهورية او تحت حماية هؤلاء مثل المجموعة التي تقول ان هذه الحكومة  ليست حكومتنا ومهمتنا  تخريبها تدميرها القضاء عليها  ومن هؤلاء ظافر العاني وغيره الكثير

 من الطبيعي ان انسحاب  القوات الأمريكية خلق صدمة قوية وجعلهم في حيرة من أمرهم لكن مع ذلك بدلا من يعودوا الى العقل  ويحاولوا التخفيف من خيانتهم للشعب والوطن وعمالتهم لأعداء الوطن  ازدادوا في غيهم في خيانتهم للشعب وعمالتهم  لكل من يريد للعراق شرا و أصبح ذلك علنيا وبتحدي   معتقدين إن ذلك سيزيد في تعاطف أسيادهم ويحنن قلوبهم ويسمحون لهم بانسحابهم معهم لا يدرون عندما  ينسحبون  لا يفكرون  إلا بأنفسهم

 حيث أثبتت الإدارة الأمريكية وبلسان رئيسها جو با يدن  عندما قال  بصراحة وبدون  خجل نحن ليس هدفنا بناء  دولة ولا خلق ديمقراطية  نعم نحن نحمي  العملاء عندما يكونوا لنا بقر حلوب  وكلاب حراسة  كما هو شأن آل سعود وآل نهيان ولكن اذا جف ضرعها  سنقوم بذبحها ليت جحوش وعبيد صدام يرجعون الى العقل لمن لا زال يملك عقل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الطارمية تهدد أهل السنة!
نحو تسليح حديث ومتطور للحشد الشعبي المجاهد
نحن الدولة و ابنائها..
الكهرباء والأمن والقرار العراقي بين سفارتين..!
الأمواج تنعى الحسين ..!
دواعش السياسة والخوف من تخلي أمريكا عنهم
مغارة الضبع وحماتها الخونة..!
قربةُ أبي الفضل شريان الحشد
فعاليات لا مرضية بالقول ولا العمل !
الطارمية نافذة الخطر المفتوحة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك