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قربةُ أبي الفضل شريان الحشد


 

مازن البعيجي ||

 

بسبب نفس المعسكر المتخاذل الذي في كل عصر يمثل دونية إبن زياد ويمثل الوجه القبيح لمن وقفوا ضد الحق المعصوم والمطلق! وبسبب مَن تنازلَ عن القضية وصار سمسار للسفارة خلسة وخيانة والى آل سعود الساعين الى إعادة الإرهاب الى مدننا، هؤلاء هم وراء هذا النزيف لشبابنا من أمة الحش١١د التي لم يتحمّل صمودها عشاق الدنيا وزخرفها والامتيازات!  فأبناؤنا تُنحَر لأنهم من عشاق الحسين وبسبب رفضهم للمؤامرات التي تُعقد بين حواضن الإرهاب وبين كراسيّهم والعقارات والدنيا الفارهة! وفي كل آن يُهدمُ لنا ركنًا من أركان شباب العقيدة وحماة الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم الممهّد، لتبقى مناطق خنجر في خاصرة الشيعة ومكان كمينٍ ومقتل بسبب المجاملات والحقد على الحش١١د والمقاومة الإسلامية ورموزها الذي بدأ يخنق معلِّمهم ومموِّلهم أمريكا الشيطان في كل مكان، افغانستان ولبنان وغيرها، لأجل ذلك، هناك اتفاق حقير وتنسيق خبيث غادر على بقاء الطارمية جرفُ حقارة ومكان لتصفية الأجساد ليَثقُلَ ميزان البعض البغيض ويعلو شأن حزبه وتفيض خزائنهم أموال!!!

وما شهداء الحشد الأربعة الذين مضوا شهداء مخلصين وهم في موقع الدفاع والحمى إلا شاهدا على قباحة تلك المؤامرات والصفقات التي هدفها إنهاء اسطورة الحش١١د 

ولكن هيهات أن تنالوا مرادكم وفي رؤوس الأحرار شِمم وفي ضمائرهم الحسين الرافض للسفارة وآل سعود!!

والعلى للشهداء..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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