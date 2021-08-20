المقالات

المرجعية الدينية حارس السلام العراقي


 

خالد الثرواني ||

 

بعد تفجير قبة المرقدين الطاهرين للإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) من قبل ارهابيو تنظيم القاعدة في الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 2006 بلغت القلوب الحناجر وكان الجميع يرنو بنظره الى النجف الأشرف منتظرا موقف من المرجعية الدينية التي كان اجتماعها فيصلا في رأب الصدع الاجتماعي عبر الدعوة الى التحلي بالصبر وضبط النفس وعدم الانجرار وراء ما يريده الارهابيون.

قبلها وبعدها كانت المرجعية الدينية بمثابة الحارس الأمين لأبواب العراق وحماية شعبه، فمنذ التغيير السياسي وبزوغ عصر الديمقراطية على البلاد تحولت بيانات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة الى خارطة طريق للشعب في فهم الواقع السياسي الجديد ومنطلقاً لبداية الخطوات الصحيحة في بناء الدولة، نذكر جديد الإصرار الكبير الذي أبداه المرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني (أدامه الله) على كتابة الدستور بأيادٍ عراقية والتأكيد على ضرورة عرضه على الشعب والتصويت بحرية على فقراته، وهذه بالمنظور العام بداية لسحب الارض من تحت أقدام المحتلين والاسهام في بناء العراق.

ورغم خروج النظام السياسي أحيان كثيره عن رؤى المرجعية بضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي وانهاء حالة الفساد المستشري الا ان المرجعية الدينية التي قالت: "بُحَّ صوتنا"، لم تركن الى الابتعاد عن الحفاظ على أمن البلاد والانسحاب من موقع المدافع والحامي لحقوق الناس، فخطب الجمعة وما يظهر للإعلام من لقاءات المرجع الاعلى او بقية من المرجع عن لقاءهم مسؤولي المنظمات الدولية أو الهيئات العراقية غير الحكومية يؤكد ان سماحة السيد المرجع متابع للوضع العراقي بكل تفاصيله.

كانت خطب المرجعية الدينية التي تخرج من كربلاء المقدسة لها تأثير واضح في عدد كبير من مجالات الحياة الاجتماعية العراقية، فكانت تركز وتدعو الى الابتعاد عن العنف والصراعات بكل جوانبها. وهنا نتذكر الخطبة التي القاها سماحة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي بتاريخ (7/12/2018) التي ركزت على جوانب كثيرة من العنف المجتمعي في العراق مثل النزاعات العشائرية والنهوة والجلوة وغيرها التي عصفت بالمجتمع العراقي في السنوات الأخيرة وعملت المرجعية عبر وكلائها في المحافظات على انهاء نزاعات عشائرية دامت سنوات طويلة وانتهت برفع راية ابا الفضل العباس عليه السلام كإشارة للسلام.

أما بخصوص ما حدث بعد تفجيرات سامراء فكانت كلمة المرجعية كافية لإنقاذ البلاد من حرب أهلية مدمرة عصفت بالبلد لولا ذلك الحُلُم الكبير الذي أمسك بزمام الفوضى الهائجة واستطاع تسكينها ولجمها. وهذا شيء بسيط أمام ما حدث بعد نكسة حزيران في 2014 اذ أعلنت فور تنامي الخطر الداعشي وتداعي المحافظات والمدن واحدة تلو الأخرى عن فتوى الجهاد الكفائي فغيرت معادلة كادت أن تدمر كل شيء، لم تقف المرجعية الدينية عند هذا الحد بل كانت موجه لخطى التحرير عبر العديد من البيانات التي دعت القوات المحررة الى الالتزام بتعاليم الاسلام في الحرب.

ذهبت المرجعية الى أبعد من التوجيه المعنوي للمقاتلين الى دعم النازحين والمساعدة في ايواءهم والدعوة لمساعدتهم من خلال مواكب الدعم اللوجستي، وهذا أثر بالتأكيد في نفوس الذين نزحوا من مناطق الحرب وانعكس على السلم الاجتماعي فيما بعد.

وفي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح كان لتوجيه المرجعية الدينية دور في ايقاف الانزلاق نحو الفوضى والاحتراب فدعوة تمييز الصفوف للمتظاهرين والدعوات الاخرى ساعدت في ضبط بوصلة الحراك وابعاد العنفيين من ساحات التظاهر، أجزم أن العامل الاساسي في ادامة زخم المطالبة بالحقوق وانهاء الفساد هو موقف المرجعية الدينية المعلن والصريح برفض أي تجاوز على حقوق المواطن.

أن المرجعية الدينية وعبر تاريخها الطويل كانت الحامي والموجه والصوت العالي بمواجهة كل الاخطار التي هددت الشعب العراقي والشعوب المظلومة، فرجل في ازقة النجف الاشرف استطاع انقاذ بلد بتوجيهات ومواقف استحق من خلالها أن يكون رجل السلام الأول في العالم هو الوحيد الذي اذا نطق فكلامه أمن.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غباء حمير السفارة..!
شعر/ من ذاكرة عاشوراء..
المرجعية الدينية حارس السلام العراقي
مؤتمر الجوار الاقليمي..هل ستكون الحلول من بغداد؟!
ليست انتخابات مصيرية كما يقال..!
صقور عاشوراء..الهفهاف بن مهند الراسبي
من حقائق السياسة الخارجية الامريكية..
بتوقيت العاشر من محرم..!
الكورد الفيليون أعادة الحقوق عبر صناديق الأقتراع
تزول الشخوص وتبقى الماثر..عالية محمد رحمها الله أنموذجا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك