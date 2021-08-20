صقور عاشوراء..الهفهاف بن مهند الراسبي

سلام دليل ضمد ||

هو الهفهاف بن مهند الراسبي الأزدي انتقلت قبيلته من أرض الحجاز الى عمان الحالية وابان الفتوحات الاسلامية انتقل البعض منهم إلى البصرة وكان احد اعيانها .

هو أحد أصحاب أمير المؤمنين ع وشارك في الحرب معه ووضعه أمير المؤمنين على كتيبة من الجيش بيوم صفين . سمع بخبر وصول سيد الشهداء الى ارض الطف ومحاصرة جيش عبيد الله للإمام روحي له الفدا

فجمع كبار بني راسب واستنهضهم الا انهم تخاذلوا وقال له أحدهم ان عبيد الله قتل مسلم ابن عقيل وهو من صفوة ال ابي طالب فهل سيرحمنا . خرج من مجلسه غاضبا وامتطى فرسه يخف المسير دون توقف حتى وصل ارض كربلاء ومن بعيد رأى خياما تحترق فسأل احد جنود عمر بن سعد عليه اللعن اين الحسين فقال له قتل الحسين بن علي ومن معه وها هي خيام عياله تحترق ولكن من تكون انت فقال له الهفهاف انا من أنصار علي ع وجئت لنصرة الحسين ع فقال له الرجل يا هذا اما ان ترجع او ان تنهب معنا .

ولكنه بكى جزعا وانتضى سيفه صارخا بالجند

يا أيها الجند المجند

انا الهفاهاف ابن المهند

احامي عيالات محمد

وهاجم إحدى كتائب جيش الكوفة فقتل منهم واصاب آخرين حتى ان الخبر وصل إلى عمر بن سعد فقال ويحكم انهم اهل بصيرة احتوشوه فهاجمه بعض جند الكوفة فقتلوه .

في ذاك الوقت كانت زينب ع تراقب قتال الفارس الاشوس فوقف بجانبها سيد الساجدين وزين العابدين ع وقال والله مارأيت ولا سمعت رجل اشجع من الهفهاف بعد علي بن أبي طالب عليه السلام .

هناك ملاحظتين

١. قيل انه الهفهاف بن المهلب الراسبي وهذا غير صحيح

فهو رضوان الله عليه كان يرتجز ويقول

يا أيها الجند المجند (د)

انا الهفهاف ابن المهند (د)

احامي عيالات محمد (د)

فأن قال انا الهفاف ابن المهلب تكون الارجوزة غير صحيحة .

٢. ما الشجاعة التي يمتلكها هذا الرجل كيف استطاع ان يرتقي لهذا المستوى من الإيمان وقد وطن نفسه للأخلاص لأل محمد وبذل نفسه نعم قد يكون عامل الزمن لم يسعفه ليكون شهيدا بين يدي سيده ع الا ان حتى هذه تحسب له لا عليه .

سلام عليك يوم ولد ويوم الطف انى استشهدت ويوم تبعث مع الحسين ع حيا .

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