المقالات

القنواء: لسان والدي خير من آل سفيان؟!


 

أمل هاني الياسري ||

 

نساء عاصرنَ الائمة وعشنَ ابداً/3

معركة مصيرية بدأت أتون صراعها منذ أول أيام الخليقة، بين حزب الرحمن عز وجل وحزب الشيطان، لكن ثمن هذه الحرب، يحتاج لمنظومة بشرية منتقاة، تؤمن بأن ما كان لله ينمو وباقٍ أبد الآبدين، والعطاء بحاجة الى التواصل، ويقدم قرابين العدالة راضياً مرضياً، لأن القضية الكبرى تستحق التضحية، عندما تتعرض العقيدة الإسلامية للخطر، وهذا ما واجهه الإمام الحسين وأولاده وأنصاره (عليهم السلام)، فكان لابد من وجود كوكبة، من الجهابذة نساء ورجالاً، ليحملوا مشاعل كربلاء!

القنواء أشهر بنات رُشيد الهَجري، أحد المقربين من الإمام علي (عليه السلام) كان يسميه رشيد البلايا، وأبرز ما شهدته إبنته أنها شاهدت بأم عينيها، قطع يدي ورجلي ولسان والدها، على يد جلاوزة الدعي عبيد الله بن أبيه، على أن عزاءه الوحيد كان قول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة، لكنها كانت تلح ببيان معنى قول أبيها:(يا بنية يأتي قوم بعدنا، بصائرهم في دينهم أفضل من إجتهادنا) فمَنْ القوم؟

السيدة القنواء عاصرت أيام الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ونقلت عن أبيها أحاديث كثيرة، فحديث أبيها لفت إنتباهي كثيراً، لأنني دققت بالقوم الذين يأتون بعد هؤلاء النجباء، الموالين ليعسوب الدين وولي المسلمين، علي بن أبي طالب (عليه السلام) وتكون بصائر دينهم أفضل من إجتهادنا، فوجدت أن الأمر مرتبط بشيعة آل محمد (عليهم السلام)، فالصحابة الأصفياء كان لهم الحظوة الكبرى، بأنهم عاصروا أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم) فنصروهم وقدموا الغالي من أجل أصحاب الكساء.

تذكر القنواء أنها سمعت أبيها يقول:(عندما خرج الإمام علي عليه السلام، الى صفين مرَّ بنينوى وهو شط الفرات (جانب من كربلاء)، فقال بأعلى صوته: أتعرف هذا الموقع؟ قلت: ما أعرفه يا أمير المؤمنين فقال: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه، حتى تبكي كبكائي، فبكى طويلاً وإخظلت لحيته، وسالت الدموع على صدره وهو يقول: أوه أوه مالي ولآل سفيان، حزب الشيطان، وأولياء الكفر، وإئمة الجور والظلم، صبراً أبا عبدالله، فقد لقي أبوك مثل الذي ستلقى منهم).

لقد إبتسمت القنواء بنت رُشيد، يوم حملت يدي ورجلي ولسان أبيها، حين قطعها الدعي إبن الدعي، ولأنها عاصرت حياة الأئمة (عليهم السلام) فقد وجدت فيهم كل معاني الطهر، والقداسة، والكرامة، والحرية، والإنسانية، فكانت فخورة بعطاء أبيها، وتذكرت أن مفهوم البلاء بكربلاء، يعني قضية وجود وخلود، فوثقت بمستقبل قضية الإمام الحسين، وأن حرارتها لن تبرد أبداً لأن الباريء عز وجل، خلق شيعة يحيون أمر عاشوراء رغم أنوف الطغاة، فلو قطعوا أرجلنا واليدين، نأتيك زحفاً سيدي ياحسين!

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا براغماتية حتى مع الحلفاء..!
مقارنة بين السعودية وايران !
مظاهرات تشرين مؤامرة لتدمير المدن الشيعية
حجة الوفاء..
لماذا شاء الله أن يراه قتيلاً، ويراهنّ سبايا؟!
القنواء: لسان والدي خير من آل سفيان؟!
التاسيس علوي والديمومة والثورية حسينية
هل صرخة "لبيك ياحسين" شركٌ بالله؟!
افغانستان بداية انهيارمشروع احتواء الشرق
الإسراع نحو الهاوية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك