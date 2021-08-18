المقالات

ليلة الإختيار الصعب "والعاشر" الإمتحان!


 

مازن البعيجي ||

 

ليلة فارقة كليلة القدر من حيث ما يقّدر الإنسان لنفسه فيها، وما يملأ استمارة قبوله بأي معسكر سيكون؟! ليلة وَصَفها الراوي والخطيب البصير والحاذق وقال؛ لهم دويٌّ كدويّ النحل، بين راكع وساجد، وتالي للقرآن، وشاحذ لسيفه ومتخذ منه عكاز يتوكأ عليها غدا متبخترا بقامته الفارعة وهو يرمق بنظره حبيبه الحسين ويعطر فاه بالتلبية التي ستكون طواف العشق ومكة الغرام.لبيك ياحسين

حقا إنها ليلة صعبة وثقيلة على من فقد البصيرة، ومن سَحَرهُ المنصب والوجاهة وزعامة الحزب والتصدي بلا شرع أو دليل! وعلى من رضي بمنطق السفارة وآل سعود الذين غدًا يحاصرون الحسين كما حاصروا شيعة اليمن، وشيعة البحرين، وشيعة إيران، وشيعة سوريا، وشيعة افغانستان، وشيعة نيجيريا، وشيعة لبنان، وشيعة العراق ، بل كل شيعي خارج نَفَس السفارة محاصر!!!

ليلة من لم يرى ما رآه محمد باقر الصدر الفيلسوف وهو يهرول دون تأمّل الى معسكر الخُميني العظيم حسين العصر كما قال فيض الله ابو هادي وكذلك آية الله الشيخ عيسى قاسم، ليقول له طائعا (لو أنّ السيّد الخمينيّ أمرني أن أسكن في قرية من قرى إيران أخدم فيها الإسلام، لما تردّدت في ذلك. إنّ السيّد الخمينيّ حقّق ما كنت أسعى إلى تحقيقه ) وقال: ( لا توجد هويّة لشعب أصدق انطباقاً عليه وتجسيداً لمضمونه، من الهوية الّتي يتجلّى بها في ساحة الجهاد والبذل والعطاء. ولم يعبّر شعب عن حريّته النضاليّة تعبيراً أوضح وأجلى ممّا عبّر به الشعب الإيرانيّ المسلم عن هويّته الإسلاميّّة ).

ليلة من لم يراها القدر والتنزيل فلا صيام له ولا قبول!

اللهم اشهد أنني وعائلتي اخترنا معسكر حسين الخامنئي المفدى ومع محور المقاومة وهذا عهدي في ليلة قدر الإختيار وعليها ألقى ربي وخالقي..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سليماني يستسمح حبيب للحراسة..
ارتباك الصحف الوهابية بعودة طالبان
لماذا يدفع اليهود نحو الحرب العالمية الثالثة؟!
كربلاء..ثورة بوجه النفاق
طالبان من هنا الى هنا
نفحات عاشورائية (5)زينب عليها السلام وثورة كربلاء
هل نحن بحاجة الى تشريع قانون عقوبات جديد؟!
مالكم والخامنئي وانتم عراقيون!؟
عاشوراء مظلومية كربلاء
صراع الانسانية الابدي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك