المقالات

عريس الطفوف ..القاسم بن الحسن


 

غدير التميمي ||

 

من الشخصيات العظيمة التي شاركت في واقعة الطف الأليمة القاسم بن الإمام الحسن (عليه السلام) ، هذا الشاب الذي لم يبلغ الحلم عاش مع أبيه الإمام الحسن عليه السلام ثلاث سنوات وعاش مع عمه الإمام الحسين عليه السلام عشرة سنوات ، وقد أخذ من أخلاق أبيه وعمه عليهما السلام وهم سادة شباب أهل الجنة فضائل الأخلاق والصفات الحميدة من علم وحكمة وشجاعة وكرم وإباء ، حتى أصبحت هذه الشخصية على صغر عمرها مصقولة بالعلم والإيمان والأخلاق الحميدة ويظهر ذلك جلياً من كلماته وأفعاله ومواقفه في يوم عاشوراء ، فهو الذي بادر عمه الإمام الحسين (عليه السلام) بالسؤال في موقف ترتعد منه الأبطال ألأشاوس عندما أخبر الإمام الحسين عليه السلام باستشهاد أصحابه وأخوته وأبناء عمومته من بني هاشم في هذا الموقف الخطير والمرعب يبادر شاب لم يبلغ الحلم (13 سنة) هل أنا أستشهد معهم ؟؟؟ فقال له الامام الحسين كيف ترى الموت؟ فرد على عمه بقوله : احلى من العسل.. أي شجاعة وبطولة يمتلكها هذا الفتى الهاشمي ربيب الإمامة والنبوة وسليل سادة شباب أهل الجنة وهذه الكلمات لم تخرج كرد فعل أمام الآخرين أو عفوية لا يعرف معناها بل قالها وهو المُفَكِر في كل كلمة خرجت من فاه : سأل السؤال وأنتظر الجواب بتلهف وترقب وعندما سمع الجواب من عمه الإمام الحسين عليه السلام حتى الطفل الرضيع سوف يقتل ويصلون الى الخيام ، عندها جاء التعجب أيصلون للخيام ؟؟

نلاحظ القاسم عليه السلام أكد على شيئين هما الدفاع عن الإمامة والتضحية في سبيلها حتى الاستشهاد والغيرة على النساء ، وهذا المثال الأروع لشباب كل الأزمنة وخصوصاً زماننا في الاقتداء بهذا الفتى المحمدي الفاطمي العلوي الذي يدور تفكيره في طاعة إمامه وحمايته من جميع الأعداء والغيرة على النساء والعرض والشرف.

وقد أجمع المؤرخون على صولة القاسم ومشاركته الفاعلة في ثورة كربلاء ، عن أبي مخنف عن سليمان بن ابي رشيد عن حميد بن مسلم قال : خرج إلينا غلام كأن وجهه شِقة قمر ..ومن العلامات الملفتة للنظر والعقل هو وقوف القاسم عليه السلام للقيام بتصليح شسع نعله مباشرة بعد انقطاعه على الرغم من المعركة ولكنه كره أن يفعل المكروه لأن المشي بنعل واحد من المكروهات قال الإمام ابو عبد الله (عليه السلام)( لا تمش في حذاء واحد ، قلت ولم ؟ قال : لأنه إن أصابك مسّ من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله )، أي في هذا الظرف الخطر الذي نتيجته الموت لم يعمل المكروه سليل النبوة والإمامة فأي علم يحمل واي فقه يحيط ، فإذا كان فعل المكروه لم يفكر في فعله أتكون العصمة عليه بعيدة ؟؟؟ فليفكر أهل العقول الراجحة في الفعل العظيم ، وأما شجاعته فيضرب بها المثل على الرغم من هذا العمر الصغير و قاتل جيش قد نُزع منهم جميع القيم الإنسانية والسماوية ولا يعرف هذا الجيش إلا الإجرام وهتك الحرمات والتلذذ بالموبقات ولهذا قتلوا شاباً لم يبلغ الحلم قد اعطى ظهره لجيش العدو ولا يبالي به من أجل أن لا يخطوا خطوات فيها كراهة

فهذه من اخلاق الطاهرين عليهم افضل الصلوات ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نحرٌ بين الكرامة والمذلة فاصلة.
البديل الأمريكي لدولة إبن فاطمة..!
■  حب الحسين أجنني  ■ /3/4
الحسين على خشبة العالم 
الحسين ثائرآ وشهيدآ..!
افغانستان بعيون التفاؤل..
على بايدن بعد أفغانستان ترك العراق لضمان مصالح بلاده
موال الأحزان في تراجيديا الأفغان..!
كيف ضاع العراق؟!
علي الاكبر شخصة محورية و اساسية في واقعة الطف
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك