المقالات

قمة دول الجوار مالها وما عليها...


 

مهدي عبدالرضا الصبيحاوي ||

 

عقدت قمة دول الجوار على أرض العراق  ثلاث

مرات ،اولها  كان بزمن رئيس الوزراء المالكي واعتبرت هذه القمة هي الأبرز لأنها ،تناولت  الوضع الاقتصادي والامني وتأثير العراق في المنطقة خاصة بعد قرار أخراج القوات الأمريكية المحتلة ..

القمة  الاخرى (الثلاثية) جمعت العراق ومصر والأردن بزمن (الرئيس )الحالي ومن أهم ماجاء بهذه القمة من سلبيات انها ابدلت  الذي هو خير بالذي هو أدنى حيث تبدلت  اتفاقية الصين باتفاقية مصر والأردن !

هذه الدول تعاني شعوبها الفقر والعوز وتخضع بقرارتها لأسرائيل وامريكا وتعتاش على مساعداتها،

أما القمة الحالية المزمع انعقادها نهاية شهر أب الحالي ،التي تفاجأ بها الشعب العراقي والتي ستجمع دول الجوار ودول أوروبية  واقليمية ،بينها فرنسا الوجة الثاني لأمريكا  وكذلك مصر والأردن والسعودية، بدعوة من الكاظمي وبفرض امريكي بعد الزيارة الأخيرة.

الكاظمي بعد هروبه من حل الأزمات التي يمر بها العراق وبسبب عدم قدرته على حلها ومنها.

١ـ الخروقات الأمنية بين الحين والاخرى كما حدث في الطارمية وخانقين وبديالى وكركوك ويثرب.

٢ـ الظروف  الصحية التي يمر بها البلاد جراء جائحة كورونا كذلك أزمة الكهرباء

٣ـ الازمة الاقتصادية وتداعياتها على الشعب العراقي.

الكاظمي ترك الشعب ومايعانيه من أزمات وذهب لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وبين  وتركيا ومصر بطلب أميركي وبدعم من ماكرون ،ومايؤكد عدم دعوة العراق للجارة  سوريا لأن أغلب الحضور  هم أما حلفاء أو داعمون للتحالف ضد سوريا والتنظيمات  الإرهابية التي تعاني منها سوريا إلى يومنا هذا .

فيما تبلغ اهمية  سوريا كونها حلقة وصل المقاومة الإسلامية بين العراق وإيران وبالتالي حضورها ليس بصالح المتواجدين ، كما ستفرض البروتوكولات الدبلوماسية عدم قدرة العراق للحديث عن خروقات الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لسيادة العراق وكذلك الارهاب السعودي وتمويلها للإرهاب الداعشي داخل العراق وأزمة المياة جراء قطع المياة من الجانب التركي لأن مهمة القمة هي تقريب وجهات النظر بين الحاضرين  وبدعوة الكاظمي وهي أقرب ماتكون بجلسة "عشائرية"!

والشي الوحيد الذي فات الكاظمي والمؤيدين لانعقادها  انها  ستؤكد للسفير البريطاني وممثلة الأمم المتحدة بأن العراق قادر على أجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ومثلي لا يبايع مثله /1/2/3
على العلماء إكمال الطريق!
اعطينا كلمة يا حسين "ع" وترك الإصلاح..!
قمة دول الجوار مالها وما عليها...
إذا ماذا تريدون؟!
عاشوراء مصدر العطاء المتجدد في كل زمان ومكان
رسالة الى اخي..!
يزيد كان شخصا واصبح حالة..!
حرب الأعوام ألثمان التي أشعلها صدام ضد إيران والعراق
مصاديق كربلائية /٢ تنفيذ الوصية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك