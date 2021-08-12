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ما نسبة الخُميني من المهدي؟!


 

مازن البعيجي ||

 

دوران رحى المعتقدات الشيعية "الصافية" والخالية من دنس الجهل، والمصالح، وحب الدنيا، والجهل، والمناصب، والزعامة بغير حق! هي عقائد لها هدف تمكين "دولة المهدي" ورئاسته التي ملئت الكتب رواياتها.

وهو امر كبير وهدف خطير يقع ضمن تكليف كل مكلف شرعا، بل هو هدف مركزي لو دققت في ترتيب الأحداث، أي أن مثل "ثورة الحسين" عليه السلام تقدمت، بل كانت مقدمة "لثورة المهدي" عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل كانت هي - ثورة المهدي - ختام الدنيا ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ) الأنبياء ١٠٥ .

الأمر الذي يدفعنا عقلا الى النظر والتدقيق في كل شيء يعضد موضوع "ثورة المهدي" المنتظر والعناية بالتمهيد لها، والخُميني وثورته ودولة الفقيه الحالية أحد اعظم أسس التمهيد الذي وردت به روايات وقصص وآراء علماء كبار وعرفاء.

يقول احد العلماء يوما سألت شخصا فاضلا كان مرافق للامام الخُميني طول سفراته قدس سره وكان يكتب كل شيء، يقول قلت له هل هناك شيء حصل أمامك ولم تكتبه عن السيد الخُميني قدس سره الشريف؟

قال نعم

قلت ممكن تخبرني

قال نعم.. عندما جاء الإمام الخمیني الى قم جائه احد العلماء الكبار وقال لهُ الروايات التي تتحدث عن رجل من "قم" من هذا الرجل؟ قال هو "انا" ثم قال وهل تبقى هذه الدولة؟ قال نعم تبقى حتى ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه.

وهنا السؤال لما لا تفتح عقول الأمة على هذا الثراء العقائدي المخلص والفكر الخُميني المهدوي الذي هو محصلة كل الآيات والروايات ومتلازم ملازمة قوية ولن تنفك مهما حاول أصحاب الدكاكين ابعادها وتغيب معادلتها التي تضرب مصالحهم، نسبة فيها العلاج الناجع والنهائي ولكن!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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